Kuzey Kore Ordusundan Askeri Geçit Töreni Provaları

Kuzey Kore'de ordunun, iktidardaki Kore İşçi Partisinin (WPK) 2026 kongresi öncesinde, başkent Pyongyang'da askeri geçit töreni provaları yaptığı belirtildi.

Yonhap ajansının ve ABD merkezli "38 North" internet sitesinin, uydu görüntüleriyle desteklenen haberine göre, Kuzey Kore'de askeri geçit töreni provaları düzenlendi.

Görüntülere göre, Pyongyang'ın doğusundaki Mirim Havaalanı'nda düzenlenen tören provalarında Kore İşçi Partisi amblemi dahil çeşitli ulusal semboller sergilendi.

Provaların "tatbikat hazırlığı" şeklinde nitelendirildiği haberde, "sergilenecek ekonomik proje veya test edilecek yeni silah varsa", kongre açılışının zaman alabileceği aktarıldı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Mirim Havaalanı ve popüler "Kim Il Sung Meydanı" gibi yerlerde geçit töreni hazırlıklarına dair bulgular tespit edildiğini açıklamıştı.

Kongre tarihinin kamuoyuna duyurulmamasına rağmen Güney Kore hükümeti, kongrenin muhtemelen şubat ortasına kadar düzenleneceğinin tahmin edildiğini belirtmişti.

5 yılda bir kongre

Kuzey Kore'deki en yüksek karar alma organı kabul edilen ve her 5 yılda bir yapılan kongrede ekonomi, savunma, diplomasi dahil gelecek 5 yılın planları belirleniyor.

Parti delegelerini bir araya getiren, siyasi ve askeri önceliklerin belirlendiği kongrede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 2026-2031 dönemi için beş yıllık plan açıklayacak.

Kim, Eylül 2025'teki açıklamasında, 2026 kongresinin "savunmada nükleer ve konvansiyonel kuvvetlerin eş zamanlı geliştirilmesi için teşvik politikası oluşturacağını" bildirmişti.