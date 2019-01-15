Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore ve ABD Arasında Üst Düzey Görüşmeler Bekleniyor

Kuzey Kore ve ABD Arasında Üst Düzey Görüşmeler Bekleniyor

2 saat önce

ABD'nin başkenti Washington'da bu hafta Kuzey Kore ve ABD'den üst düzey yetkililer arasında görüşme gerçekleşebileceği belirtildi.

Kuzey Kore ve ABD Arasında Üst Düzey Görüşmeler Bekleniyor, System.String[]
ABD'nin başkenti Washington'da bu hafta Kuzey Kore ve ABD'den üst düzey yetkililer arasında görüşme gerçekleşebileceği belirtildi.

Yonhap ajansının diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol'un, bu hafta Washington'da bir araya gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Her iki tarafın yüz yüze görüşmelerde bulunma konusunda kararlı olduğunu aktaran kaynak, görüşmenin büyük olasılıkla 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşeceğini ifade etti.

Güney Kore'nin Chosun Ilbo gazetesi de Kim Yong-chol'un, büyük ihtimalle perşembe gününden başlayarak iki günlük ziyaret için ABD'nin başkentine gideceğini bildirdi.

Konuya ilişkin Pyongyang ya da Washington tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.

Pompeo ve Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim'in kasım ayında New York'ta bir araya gelmesi planlanıyordu. Ancak Pyongyang yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin düzenlenmesinin ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasının ele alınacağı görüşmeyi iptal etmişti.

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:14 Kaynak: AA

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