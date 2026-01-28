Kuzey Kore Yeni Roketatar Sistemini Test Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuzey Kore Yeni Roketatar Sistemini Test Etti

28.01.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Jong-un, yeni roketatar sisteminin atışlarını izledi, caydırıcılık vurgusu yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, yeni teknolojiyle donanmış çok namlulu roketatar sisteminin test atışını izlediği bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore, geliştirilmiş çok namlulu roketatar sisteminin test atışını yaptı.

Test sırasında atılan dört roketin, fırlatma noktasından yaklaşık 358 kilometre mesafedeki hedefleri vurduğu belirtildi.

Atışı gözlemleyen Kuzey Kore lideri Kim, bu tatbikatın stratejik caydırıcılığın etkinliğini artırma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kim, sisteme entegre edilen yeni özelliklere ilişkin, "En azından birkaç yıl içinde, başka hiçbir ülkenin bu tür bir teknolojiyi elde edemeyeceğinden ya da bu kapasiteye sahip olamayacağından eminim." diye konuştu.

Ülkenin askeri kapasitesinin güçlendirilmesinin iktidardaki Kore İşçi Partisinin "değişmez çizgisi" olduğunu ifade eden Kim, 9. Parti Kongresi'nde nükleer savaş caydırıcılığını daha da güçlendirmeye yönelik bir sonraki aşama planlarının açıklanacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Teknoloji, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore Yeni Roketatar Sistemini Test Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

11:55
Fener’in yıldızı Galatasaray’ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:28
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir İşte Galatasaray’ın play off turundaki muhtemel rakipleri
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray'ın play off turundaki muhtemel rakipleri
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:21:21. #7.11#
SON DAKİKA: Kuzey Kore Yeni Roketatar Sistemini Test Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.