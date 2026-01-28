Kuzey Kore Yeni Roketatarını Test Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kuzey Kore Yeni Roketatarını Test Etti

Kuzey Kore Yeni Roketatarını Test Etti
28.01.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore, yeni roketatar sistemini başarıyla test etti; 4 roket tam isabetle hedefi vurdu.

Kuzey Kore, yeni büyük kalibreli çoklu roketatar sistemini başarılı bir şekilde test ettiğini ve fırlatılan 4 roketin 358,5 kilometre uzaklıkta, deniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Kuzey Kore, ülke lideri Kim Jong-Un'un denetiminde yeni büyük kalibreli çoklu roketatar sistemini başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu. Kuzey Kore Füze İdaresi'nden yapılan açıklamada, deneme kapsamında fırlatılan 4 roketin 358,5 kilometre uzaklıkta, deniz üzerinde bulunan hedefi tam isabetle vurduğu aktarıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, yapılan son denemenin ülkenin stratejik caydırıcılığını artırma açısından kritik önem taşıdığını belirterek, "Bunun nedeni, bu silah sisteminin en güçlü özelliklerinden faydalanmamızı sağlayacak teknik modernizasyonu tamamlamış olmamız ve sistemi aktif olarak kullanılabilir hale getirmemizdir" dedi.

"En büyük özelliği hassas güdümlü uçuş sistemi"

Yeni büyük kalibreli çoklu roketatar sisteminin önceki muadillerinden çok daha gelişmiş olduğunu söyleyen Kim, "Her türlü dış müdahaleyi bertaraf edebilen ve kendi kendini yönlendiren hassas güdümlü uçuş sistemi, bu silahın üstünlüğünü kanıtlayan en büyük özelliktir" şeklinde konuştu.

Kim, meşru müdafaa vurgusu yaptı

Gerçekleştirilen denemenin Kuzey Kore savunma sanayisinin istikrarlı gelişiminin kanıtı olduğunu vurgulayan Kim Jong-Un, "Her zaman söylediğim gibi, yürüttüğümüz bu ve benzer faaliyetler, nükleer savaşa karşı caydırıcılık seviyemizi daha da artırmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Böyle bir irade ve kabiliyeti sergilemek, caydırıcılığın sorumlu bir şekilde uygulanmasıdır. Bu, günümüzde meşru müdafaa için vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

Kuzey Kore, Politika, Güvenlik, Savunma, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Kore Yeni Roketatarını Test Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem
Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz’a büyük şok Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
Bursa’da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti Bursa'da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti
İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu
Emniyet ip gibi dizdi İşte çok konuşulan “Lavaşçılar“ çetesi Emniyet ip gibi dizdi! İşte çok konuşulan "Lavaşçılar" çetesi

10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
09:29
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 11:06:05. #7.11#
SON DAKİKA: Kuzey Kore Yeni Roketatarını Test Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.