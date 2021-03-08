KALKANDELEN - Kuzey Makedonya'da "Genç Diplomatlar Akademisi" başladı - Son Dakika

Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Türk Gençlik Kulübü (TGK) tarafından düzenlenen Genç Diplomatlar Akademisi'nin açılış programı gerçekleştirildi.

Uluslararası Maarif Okulları'nda düzenlenen programda konuşan Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, gençlerin ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini ifade etmeleri ve bu yolda tecrübe kazanmaları amacıyla düzenlenen Genç Diplomatlar Akademisi'nin önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade etti.

Bir diplomattan sadece kendi ülkesinin çıkarlarını koruması ve geliştirmesinin beklenmediğini, aynı zamanda uluslararası barış, güvenlik ve kalkınma hedeflerine de katkı sunmasının beklendiğini vurgulayan Sekizkök, "Siz gençlerimizin güçlü bir aidiyet duygusu ile kadim kültürümüzden de ilham alarak ve özgüveni yüksek bireyler olarak aydınlık yarınları hazırlayacağınıza olan inancım tamdır." diye konuştu.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise Türkiye'nin son 20 yılda aktif diplomasiye önem verdiğine işaret ederek, diplomasi denilince ilk olarak akla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sloganının geldiğini ve bunların iyi takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Projeye Kuzey Makedonya'dan başlamalarının bu coğrafyayla olan gönül bağı ile ilgili olduğunu kaydeden Eminoğlu, Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi diploması alanında da mekik dokuduğunu ve bu gelişimin son 20 yılda ortaya koyulan bir iddia ve iradeyle bugüne geldiğini söyledi.

TGK Başkanı Onur Loç da projenin Kuzey Makedonya'daki Türk gençliği için önemli bir adım olduğunu belirterek, gençlerin Türkiye'de staj imkanına da kavuşacaklarını aktardı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mütevelli Heyeti Üyesi Hasan Taşçı da TMV'nin dünyadaki en büyük eğitim yapılarından biri olduğunu ve 67 ülkede faaliyet gösterdiğini aktararak, "Toplam 353 okulumuz, 41 tane yurdumuz var. Şimdilik 42 bin civarında öğrencimiz, 7 bin civarında da eğitim ve destek personelimiz var." ifadelerini kullandı.

Açılış programına ayrıca Kuzey Makedonya Kültür Bakan Yardımcısı Sedat Suleymani, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çaltılı ile TMV Kuzey Makedonya Koordinatörü Mustafa Dillioğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Süğüt, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Serhat Kula, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev Emin ve diğer davetliler katıldı.

20 öğrencinin katıldığı ve diplomasi alanında uluslararası deneyim ve beceriler kazanılması hedeflenen program 13 Mart'a kadar sürecek.