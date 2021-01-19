Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı - Son Dakika

Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı

19.01.2021 23:47

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden ikamet kurallarını ihlal ettiği için önce gözaltına alınan ardından sınır dışı edilen Sedat Peker'in Kosova'ya sığındığı ortaya çıktı.

Yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Sedat Peker, bir süre önce yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi.

MAKEDONYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Makedonya İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde "Kısa süreli oturma iznini ihlal ettiği tespit edilen R.S.P. (49), sınır dışı edilmiştir" ifadesi yer aldı. 49 yaşındaki Sedat Peker ismini değiştirerek Reis Sedat Peker adını almıştı.

Makedonya'da yayın yapan bir haber sitesinde ise "Polis, Türkiye'ye uzun süredir ikamet eden tanınmış bir uyuşturucu baronunu tutuklayarak sınır dışı etti" ifadesi kullanıldı.

SEDAT PEKER KOSOVA'YA GEÇTİ

Kısa süreli kalış amacına aykırı davranması ve belirlenen ikametgahını kötüye kullanması nedeniyle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilen Sedat Peker'in bir başka doğu Avrupa ülkesi olan Kosova'ya sığındığı ortaya çıktı.

İşte bakanlığın sitesinden yapılan o açıklama;

Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı

İçişleri Bakanlığı, Sedat Peker, Makedonya, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı - Son Dakika


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