Kuzey Makedonya-Hollanda maçında TRT spikeri tekrarı, yeni pozisyon sanarak anlattı

EURO 2020'nin yayıncı kuruluşu TRT, spikerleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Kuzey Makedonya ile Hollanda arasında oynanan C Grubu karşılaşmasında, bir pozisyonun tekrarını yeni pozisyonmuş gibi anlatan spiker sosyal medyada gündeme oturdu.

TRT'YE TEPKİ YAĞDI

Pozisyonun tekrarını yeni pozisyon gibi heyecanlı şekilde anlatan TRT spikerinin o anları sosyal medyada viral oldu. Futbolseverler, TRT'yi ve spikeri eleştiren paylaşımlar yaparak tepkilerini gösterdi.