Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, servis minibüsünün İstanbul Havalimanı personelini taşıdığı öğrenildi.

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, İtfaiye, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı - Son Dakika

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