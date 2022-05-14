Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Demir yığınına dönen otomobilde anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Demir yığınına dönen otomobilde anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı

14.05.2022 17:33

Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Yaşanan şiddetli kazada, demir yığınına dönen otomobilde sıkışan kadın hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba ve oğlu da hastaneye kaldırıldı.

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada Ankara'dan İstanbul'a seyir halinde olan 34 CYM 722 plakalı yolcu otobüsü şoför değişimi için emniyet şeridinde beklediği sırada 34 HH 8266 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı

ARAÇ DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, demir yığınına dönen otomobilin yolcu koltuğunda bulunan Kader Kandemir isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Hasan Kandemir ve oğlu Hüseyin Kandemir ağır yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolcu otobüsünde bulunan yolcular ise başka bir otobüse bindirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı

"HERHALDE UYUDU"

Otobüsteki yolculardan Yusuf Apay, "Şoförler arabadan indiler. 2-3 dakika geçti, arkadan çok şiddetli bir ses geldi. Şoför arkadaş herhalde uyudu. Fren izi yok. Muavin ile şoförler inmişlerdi. Arkadan çarptı. Araçta 3 kişi vardı. Kadını hala çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı

"ÇOK SÜRATLİYDİ"

Otomobilin çarptığı otobüsün şoförü Ali Altun ise, "Arkamdan geldi. Uyumuş galiba. Ben öyle tahmin ediyorum. Fren izi yok. Yolcularda bir şey yok. Arkadaki arabada var. Biz şoför değiştirmek için durduk. Araba çok süratliydi. Ben aşağı indim tam binecektim arkadan vurdu. 3 kişilerdi" diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı

Kaza yeri dron ile görüntülendi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı
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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Demir yığınına dönen otomobilde anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı - Son Dakika


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