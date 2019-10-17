Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara otoyolunda meyve sebze yüklü araç alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara otoyolunda meyve sebze yüklü araç alev alev yandı

Kuzey Marmara otoyolunda meyve sebze yüklü araç alev alev yandı

1 saat önce

Kuzey Marmara otoyolunda meyve sebze yüklü araç alev alev yandıİSTANBUL - Kuzey Marmara otoyolunda meyve sebze yüklü aracın tekerinde başlayan yangın aracı sardı.

Kuzey Marmara otoyolunda meyve sebze yüklü araç alev alev yandı

İSTANBUL - Kuzey Marmara otoyolunda meyve sebze yüklü aracın tekerinde başlayan yangın aracı sardı. Sürücü olaydan yara almadan kurtuldu. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Kuzey Marmara otoyolu Reşadiye mevkii yolu üzerinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde seyir halindeki 33 ADD 282 plakalı sebze ve meyve yüklü araç bir anda alev aldı. Araç sürücüsü Mehmet Remzi Bolat tekerden çıkan alevin bir anda tüm aracı sardığını belirtti. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası araç kullanılmaz hale gelirken sürücü Mehmet Remzi Bolat olaydan yara almadan kurtuldu. Yangın anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Kuzey Marmara otoyolunda meyve sebze yüklü araç alev alev yandı

Marmara, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
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