Kuzey ve Doğu Kesimlerde Hava Durumu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kuzey ve Doğu Kesimlerde Hava Durumu

16.01.2026 08:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yağış, buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir dışında) Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, kuzey ve doğu kesimlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın, kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu, Sinop ve İnebolu çevrelerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Parçalı ve az bulutlu 14

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 6 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuzey ve Doğu Kesimlerde Hava Durumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası Yönetici paralarla birlikte kaçtı Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası! Yönetici paralarla birlikte kaçtı
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Depoları doldurun Akaryakıta çifte zam geliyor Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Aile yıkıldı Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

09:28
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
08:46
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
08:34
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
08:34
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
08:16
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
06:51
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi
Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 09:34:30. #7.11#
SON DAKİKA: Kuzey ve Doğu Kesimlerde Hava Durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.