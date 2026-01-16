Kuzey ve Doğu Kesimlerde Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir dışında) Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, kuzey ve doğu kesimlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın, kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu, Sinop ve İnebolu çevrelerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Parçalı ve az bulutlu 14

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 6