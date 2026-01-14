Kuzeybatıda Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
Kuzeybatıda Kar Yağışı Etkili

14.01.2026 11:23
Sakarya, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Kocaeli'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sakarya, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Kocaeli'de kar yağışı etkisini gösterdi.

Sakarya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Serdivan ilçesinde yağış sonucu binaların çatıları ve araçlar ince kar örtüsüyle kaplandı.

Bolu kent merkezinde kar yağışı iki gündür aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığı kent merkezinde 10 santimetreyi geçti. Bazı kişiler, araçlarının üzerinde biriken karı fırça yardımıyla temizledi.

Zonguldak'ta kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kenti İstanbul'a bağlayan kara yolu ile kentin yüksek kesimlerindeki yerler, kar yağışının ardından güzel manzara oluşturdu.

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren kar etkisini gösterdi.

Merkeze 12 kilometre mesafede bulunan ve kentin yüksek kesiminde yer alan Kalıcı Konutlar Bölgesi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kenti çevre illere bağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu ile Kuzey Çevre Yolu'nda da sürücüler, yağış nedeniyle dikkatli ilerledi.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar görüldü.

Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi, Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı, Kartepe Kayak Merkezi ve Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.

Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe'de kar kalınlığı 57 santimetre ölçüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yürüttü.

Kaynak: AA

