Kuzeyboru Voleybolda Bahçelievler'i Geçti

Salon: Hasan Doğan
Hakemler: Seçkin Yener, Dicle Özdaş
Bahçelievler Belediyespor: Eda Say, Jaksic, Fulden Ural, Fatma Nur Yılmaz, Nikolova, Reid (Berre İnce, Eylül Durgun, Selin Çalışkan, Yağmur Karaoğlu, Dilara Yeşil)
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Ayşe Çürük, Ergül Avcı, Smarzek, Lozo, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Melisa Bükmen, Lila Şengün, Nilsu Şen, Enweonwu)
Setler: 20-25, 25-20, 9-25, 16-25
Süre: 108 dakika (29, 33, 21, 25)
Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında konuk olduğu Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 yendi.
