Kylie Jenner ile Travis Scott Arasındaki Buzlar Eridi
1 saat önce
İhanet iddialarıyla sarsılan Travis Scott - Kylie Jenner aşkı eskisinden de daha güçlü bir hale geldi.
İhanet iddialarıyla sarsılan Travis Scott - Kylie Jenner
aşkı eskisinden de daha güçlü bir hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:03
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