Son Dakika Haberleri: Kylie Jenner ile Travis Scott Arasındaki Buzlar Eridi

Kylie Jenner ile Travis Scott Arasındaki Buzlar Eridi

1 saat önce

İhanet iddialarıyla sarsılan Travis Scott - Kylie Jenner aşkı eskisinden de daha güçlü bir hale geldi.

">
İhanet iddialarıyla sarsılan Travis Scott - Kylie Jenner aşkı eskisinden de daha güçlü bir hale geldi.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:03 

Kylie Jenner, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aras Bulut İynemli, Çukur'un Sezon Finali Tarihini Açıkladı Müge Anlı'da Cinayete Azmettirdiği Söylenen Gülben Ergen, Sessizliğini Bozdu Survivor'da Sabriye ve Seda Arasında İpler Gerildi Beren Saat'le Boşanacakları Söylenen Kenan Doğulu'dan Duygusal Paylaşım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 10:32:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kylie Jenner ile Travis Scott Arasındaki Buzlar Eridi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]