Kyrie Irving'e 50 bin Dolar ceza - Son Dakika
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Kyrie Irving'e 50 bin Dolar ceza

20.04.2022 10:42
Kyrie Irving'e 50 bin Dolar ceza

NBA takımlarından Brooklyn Nets'in yıldız basketbolcu Kyrie Irving'e, Boston Celtics taraftarlarına yaptığı hareketlerden dolayı 50 bin Dolar para cezası verildi.

NBA takımlarından Brooklyn Nets'in yıldız basketbolcu Kyrie Irving'e, Boston Celtics taraftarlarına yaptığı hareketlerden dolayı 50 bin Dolar para cezası verildi.

NBA'de play-off ilk turu ilk maçında Brooklyn Nets'in 17 Nisan'da TD Garden'da Boston Celtics'e 115-114 mağlup olduğu karşılaşmada Nets'in ABD'li basketbolcusu Kyrie Irving, Boston taraftarlarına yönelik fiziki hareketler yapmış, daha sonra da bazı açıklamalarda bulunmuştu. NBA yönetimi, Irving'e bu davranışlarından dolayı 50 bin Dolar para cezası verdi.

30 yaşındaki basketbolcu, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Boston'da forma giymişti.

(Oğuzhan Ort - İHA)

Kyrie Irving'e 50 bin Dolar ceza

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Boston Celtics, Brooklyn Nets, Kyrie Irving, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kyrie Irving'e 50 bin Dolar ceza - Son Dakika
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