Son Dakika Haberleri: Ladik Kaymakam Vekili Çiftci'ye veda
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Ladik Kaymakam Vekili Çiftci'ye veda

49 dakika önce

Ladik Kaymakamlığını vekaleten yürüten Muhammet Çiftci, yurt dışı hizmet içi eğitimi için görevlendirilmesinden dolayı onuruna iftar verildi.

Ladik Kaymakam Vekili Çiftci'ye veda, System.String[]
Ladik Kaymakamlığını vekaleten yürüten Muhammet Çiftci, yurt dışı hizmet içi eğitimi için görevlendirilmesinden dolayı onuruna iftar verildi.
Çiftci, Kaymakamlık Alibey Konağı Kültürevi bahçesinde düzenlenen iftarda, programa katılanlara teşekkür ederek, 8 aylık hizmet süresindeki çalışmalarını anlattı.
Ladik ilçesini çok sevdiğini dile getiren Çiftci, "Ladik'te geçen görev süremi tatlı bir anı olarak hatırlayacağım. Benim için anlamı büyük bir gecede buraya geldiniz. Birlikte orucumuzu açtık dualarımızı yaptık. Hepinize teşekkür ederim." dedi.
Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel de Çiftci'ye Ladik ilçesine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki yaşantısında sağlık ve başarı diledi.
Daha sonra Kaymakamlık Alibey Konağı Kültürevi restorasyonunda görev alan iş adamları ile ustalara plaket verildi.
Özel ve Yazı İşleri Müdürü Şahin Örnek de Çiftci'ye, Ladik Saat Kulesi fotoğrafı bulunan saat hediye etti.
Çiftci'nin görevinden ayrılmasıyla Ladik Kaymakamlığı görevinin vekaleten Havza Kaymakamı Metin Yılmaz tarafından yürütüleceği öğrenildi.
Programa Emniyet Müdür Vekili İlhan Güler, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Dönmez, hakim Muhammet Mustafa Taslak ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:50 Kaynak: AA
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