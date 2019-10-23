Son Dakika Haberleri: Lapsekili avcılar Barış Pınarı Harekatı şehitleri için mevlit okuttu
Son Dakika Güncel Lapsekili avcılar Barış Pınarı Harekatı şehitleri için mevlit okuttu

Lapsekili avcılar Barış Pınarı Harekatı şehitleri için mevlit okuttu

13 dakika önce

Lapseki Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü Derneği, Barış Pınarı Harekatı şehitleri anısına mevlit okuttu.

Lapsekili avcılar Barış Pınarı Harekatı şehitleri için mevlit okuttu, System.String[]

Lapseki Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü Derneği, Barış Pınarı Harekatı şehitleri anısına mevlit okuttu.

Çarşı Meydanı'nda din görevlileri tarafından yatsı vaktinde Kur'an-ı Kerim, kaside ve ilahiler okundu, İlçe Müftüsü İbrahim Sezgin dua etti.

Dernek Başkanı Saffet Sargut, mevlit programına ilişkin şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için gündüz kurban kestik, akşam ise yatsı namazı sonrasında Çarşı Meydanı'nda avcılarımız ve halkımızın da katılımı ile askerlerimizin yanında olamasak da manevi destek olmak için Mevlidi Şerif okuttuk. Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü Derneği olarak devletimiz ve ordumuzun yanındayız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin, harekata katılan ordumuzu her türlü beladan korusun ve muzaffer eylesin. Operasyonda yaralanan kahramanlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Programa, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Bulan, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Barış Pınarı Harekatı, İbrahim Sezgin, Lapseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:08 Kaynak: AA
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