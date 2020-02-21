Lara'da Akdeniz foku sürprizi - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Lara Plajı'nda deniz canlılarının en nadir memeli türlerinden olan ve nesli tükenmekte olan 2 Akdeniz foku görüntülendi.

Antalya'daki Işıklar Caddesi'nde ünlü bir restoranın çalışanları, plaj bölümündeki Akdeniz foklarını fark etti. Falezlerden aşağı inen çalışanlar, iki Akdeniz fokunu cep telefonuyla görüntüledi. Deniz fokları, yaklaşık 2 dakika falezlerin kenarında yüzdükten sonra derin sularda kayboldu.

Cep telefonu kamerasıyla fokları görüntüleyen Mehmet Gökçe , "Ben de tesadüfen denize baktığımda gördüm. Arkadaşlarım da vardı. Foklar bizi fark etmesine rağmen ürkmedi, kaçmadı" dedi.