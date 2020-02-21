Lara'da Akdeniz foku sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lara'da Akdeniz foku sürprizi - Son Dakika

Lara'da Akdeniz foku sürprizi

6 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Lara Plajı'nda deniz canlılarının en nadir memeli türlerinden olan ve nesli tükenmekte olan 2 Akdeniz foku görüntülendi.

Lara'da Akdeniz foku sürprizi, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Lara Plajı'nda deniz canlılarının en nadir memeli türlerinden olan ve nesli tükenmekte olan 2 Akdeniz foku görüntülendi.

Antalya'daki Işıklar Caddesi'nde ünlü bir restoranın çalışanları, plaj bölümündeki Akdeniz foklarını fark etti. Falezlerden aşağı inen çalışanlar, iki Akdeniz fokunu cep telefonuyla görüntüledi. Deniz fokları, yaklaşık 2 dakika falezlerin kenarında yüzdükten sonra derin sularda kayboldu.

Cep telefonu kamerasıyla fokları görüntüleyen Mehmet Gökçe, "Ben de tesadüfen denize baktığımda gördüm. Arkadaşlarım da vardı. Foklar bizi fark etmesine rağmen ürkmedi, kaçmadı" dedi.

Akdeniz kıyılarında 100 civarında, dünyada da 750 kadar Akdeniz foku kaldığı tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında görülen fok türü, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunuyor.


Antalya, Akdeniz, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minik Meryem, Atatürk posteri önünde "Ne olur buraya gel" diyerek ağladı
Bunalıma giren 72 yaşındaki adam, ormanda kendisini iple ağaca asarak intihar etti Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün saat 18.00'de Vladimir Putin ile görüşeceğiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 19:58:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lara'da Akdeniz foku sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]