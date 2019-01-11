Son Dakika Haberleri: Las Vegas'taki Hyperx Esports Arena'yı Gezdik!

Las Vegas'taki Hyperx Esports Arena'yı Gezdik!

52 dakika önce

#CES #CES2019 #HyperXDünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES kapsamında sadece teknolojileri değil aynı zamanda farklı etkinlikleri de takip ettik. Bunlardan biri de ABD'nin Las Vegas şehrindeki Luxor otelde bulunan HyperX eSports Arena.

#CES #CES2019 #HyperX

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES kapsamında sadece teknolojileri değil aynı zamanda farklı etkinlikleri de takip ettik. Bunlardan biri de ABD'nin Las Vegas şehrindeki Luxor otelde bulunan HyperX eSports Arena.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:13 Kaynak: Youtube

Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas, Dünya
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