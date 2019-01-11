Las Vegas'taki Hyperx Esports Arena'yı Gezdik!
52 dakika önce
#CES #CES2019 #HyperXDünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES kapsamında sadece teknolojileri değil aynı zamanda farklı etkinlikleri de takip ettik. Bunlardan biri de ABD'nin Las Vegas şehrindeki Luxor otelde bulunan HyperX eSports Arena.
#CES #CES2019 #HyperX
Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES kapsamında sadece teknolojileri değil aynı zamanda farklı etkinlikleri de takip ettik. Bunlardan biri de ABD
'nin Las Vegas
şehrindeki Luxor otelde bulunan HyperX eSports Arena.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:13 Kaynak: Youtube
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