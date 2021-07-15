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LASİD, uzun yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu - Son Dakika

LASİD, uzun yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu

15 Temmuz 2021 Perşembe 09:52
LASİD, uzun yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu, System.String[]

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, tatil öncesi uzun yola çıkacaklara tavsiyelerde bulunarak "Yola çıkmadan önce lastiğinizi mutlaka bir uzmanına gösterin, hava basıncı, balans ayarları, diş, topuk, sırt kontrollerini yaptırın, yıpranma varsa...

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, tatil öncesi uzun yola çıkacaklara tavsiyelerde bulunarak "Yola çıkmadan önce lastiğinizi mutlaka bir uzmanına gösterin, hava basıncı, balans ayarları, diş, topuk, sırt kontrollerini yaptırın, yıpranma varsa önleminizi alın, yedek lastiklerinize de aynı kontrolleri yaptırın." ifadelerini kullandı.

LASİD, yaptığı yazılı açıklama ile uzun yola çıkacak vatandaşları dikkat etmesi gerekenlere karşı uyararak, hatırlatmalarda bulundu.

Uzun yolda güvenli bir sürüş için yola dinlenerek sabah erken saatte çıkılması ve uzun yolda 2 saatte bir ya da her 150 km'de 15 dakika mola verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, takip mesafesinin korunması, hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri takılması, aracın ilgili bakım ve kontrollerinin yaptırılması gibi uyarılara yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, güvenli sürüş ve güvenli trafik için gerekli şartlardan birinin doğru lastik olduğunu belirtti.

Uzun yola çıkacak vatandaşların tatil öncesi bavul hazırlamadan önce yapacakları ilk işin, lastik kontrolü olduğunun altını çizen Kurt, şunları kaydetti:

"Seyahate çıkmadan önce mutlaka bir uzmanına başvurun ve araç lastiklerinizin bakım ve kontrollerini yaptırın. Ortak trafikte hepimizin sorumluluğu var, kurallara ve gerekliliklere uymak, ortak güvenliğimiz için birincil şarttır. Uzun yol öncesi araç ve lastiklerinin bakım ve kontrolü de bu gerekliliklerdendir. Lastik sizi hem yola hem hayata bağlar. Aracınızın yol ile temasını sağlayan tek bağlantı noktası, lastiğin yola bastığı alandır, o da neredeyse el avucunuz kadardır. Bu alanı doğru kullanmazsanız hayatınızı, araçtaki sevdiklerinizin hayatını, trafikteki başka araçları ve onların hayatlarını da tehlikeye atmış olursunuz. Bunu asla aklımızdan çıkartmadan önlemlerimizi almalıyız. Seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastiklerinizin gözden geçirilmesini sağlayın. Hava basıncı ve balans ayarlarını kontrol ettirin. Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, yıpranma varsa önlemini alın. Lastiğiniz araç üreticisinin önerdiği model, tip ve ebatta, mevsimine uygun lastik olmalıdır. "

"Lastiklerinizin balans ayarlarını yetkili servislerde yaptırmalısınız"

Erdal Kurt, güvenli sürüş için araca en uygun ve en doğru lastiğin seçilmesi, onun da doğru şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Salgın tedbirleri kapsamında seyahat sırasında yolda, araç içinde, dinlenme yerlerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymanın, sağlıklı ve güvenli bir seyahat için özenle dikkat edilmesi gereken diğer kurallar olduğunun altını çizen Kurt, tüm vatandaşların ortak bir bilinçle bu kurallara duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Kurt, trafiğin sadece araçlardan değil yayalardan da oluştuğunu, yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, lastiğin bakım ve kontrolü için seyahat öncesi yapılacaklara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Lastiğinizin diş derinliğini mutlaka kontrol etmelisiniz. Diş derinliğinin yasal sınır olan 1,6 mm'den daha düşük olmaması gerekir. Lastiklerinizin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler mutlaka uzmanları tarafından incelenmelidir. Lastiklerinizin doğru ve teknik olarak uygun janta monte edilmesini sağlamalısınız. Doğru jant ölçüsü lastik üreticisinin belirttiği ebatlarda olmalıdır. Lastiklerinizin uygun basınç değerlerinde şişirilip şişirilmediğini kontrol etmeli ve lastiğinize aracınızın kullanma kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havayı basmalı - bastırmalısınız. Lastiklerinizin balans ayarlarını yetkili servislerde yaptırmalısınız. Lastiklerinizi aracınıza monte ettirirken, hep karşılıklı gelen bijonları sıkarak tam ve sağlıklı bir şekilde taktırmalı ve sıkılığı kontrol ettirmelisiniz. Aracınız için en uygun lastik ebadı, tip, model, özellik ve uygun lastik basıncı araç üreticiniz tarafından belirlenmiştir. Bu bilgiler, aracınızın kullanım kılavuzunda mevcuttur."

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Erdal Kurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LASİD, uzun yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu - Son Dakika


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