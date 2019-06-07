Lastik botta 36 kaçak göçmen yakalandı
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Edirne'nin Enez ilçesi Sultaniçi mevkiinde sahil güvenlik ekiplerince, lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 4'ü çocuk, 10'u kadın toplam 36 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:45 Kaynak: İHA
'nin Enez
ilçesi Sultaniçi mevkiinde sahil güvenlik ekiplerince, lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan
'a gitmeye çalışan 4'ü çocuk, 10'u kadın toplam 36 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Sultaniçi güneyinde lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan, 31 Afganistan
ve 5 İran
uyruklu olmak üzere 4'ü çocuk, 10'u kadın, toplam 36 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildiği bildirildi.
(İHA)
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