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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

12.08.2021 09:43
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 975 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 565 bin 748'e, 32 bin 443 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 245 bin 85'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 92 bin 832 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 727 kişi yaşamını yitirdi, 22 bin 711 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 246 bin 203, toplam vaka sayısı 3 milyon 20 bin 596, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 375 bin 211 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 223 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 108 bin 388'e, 11 bin 397 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 52 bin 884'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 700 bin 30'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 122 bin 953'e çıktı.

Son 24 saatte 5 bin 368 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 852 bin 323'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 668 bin 790'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 32 kişi yaşamını yitirdi ve 792 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 128 bin 516'ya, can kaybı sayısı 197 bin 146'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 96 bin 259'a yükseldi.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti ve 770 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 480 bin 229, can kaybı sayısı 18 bin 109, sağlığına kavuşanların sayısı 418 bin 580 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 22 kişi öldü, 384 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 456 bin 64, can kaybı sayısı 15 bin 363 ve sağlığına kavuşanların sayısı 430 bin 341 olarak açıklandı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 53 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 10 bin 898'e, vaka sayısı 4 bin 618 artışla 398 bin 990'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 349 bin 405 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti ve 1582 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 312 bin 192'ye, can kaybı sayısı 8 bin 310'a, sağlığına kavuşanların sayısı 103 bin 635'e çıktı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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