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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

29.08.2021 09:30
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 684 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 579 bin 10'a, 24 bin 699 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 728 bin 605'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 646 bin 400 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 756 kişi yaşamını yitirdi, 17 bin 546 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı 257 bin 906, toplam vaka 3 milyon 328 bin 863 ve iyileşenlerin sayısı 2 milyon 655 bin 396'ya ulaştı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 54 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 111 bin 324'e, 3 bin 725 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 171 bin 458'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 854 bin 329 oldu.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 124 bin 743'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 141 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 903 bin 304'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 734 bin 162'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 36 bin 841'e çıktı.

Vaka sayısı 607 artışla 1 milyon 637 bin 234, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 593 bin 985 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 kişi öldü, 62 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 458 bin 291, can kaybı sayısı 15 bin 698 ve sağlığına kavuşanların sayısı 436 bin 563 olarak açıklandı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 50 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bin 818'e, vaka sayısı da 3 bin 736 artışla 463 bin 753'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 397 bin 556 kişi sağlığına kavuştu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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