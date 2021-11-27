Üye Girişi
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

27.11.2021 08:58
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 315 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 613 bin 957'ye yükseldi, 12 bin 392 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 67 bin 630'a çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 282 bin 804 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 165 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 445 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 293 bin 614, vaka sayısı 3 milyon 879 bin 836, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 236 bin 518 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 343'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 660 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 60 bin 557'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 900 bin 602'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 25 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 505'e, 1912 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 324 bin 39'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 188 bin 158'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi yaşamını yitirdi ve 854 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 231 bin 175'e, can kaybı sayısı 201 bin 26'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 211 bin 774'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 27 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 245'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 692 artışla 1 milyon 754 bin 443, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 697 bin 385 olarak kayıtlara geçti.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trafik cezaları, ehliyet-pasaport bedelleri ve harçlara yüzde 36,2 zam 09:57 Trafik cezaları, ehliyet-pasaport bedelleri ve harçlara yüzde 36,2 zam Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar 09:24 Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti 08:55 Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti
Mersin Barosu'ndan 07:26 Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine açıklama Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor 07:22 Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor TÜGVA'dan, 01:21 TÜGVA'dan, "Verilerimizi çaldılar, sahte belgeler ürettiler" iddiası
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi 22:47 Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek 17:29 Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek

Son Dakika Haberleri
09:40 Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar
09:37 Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 27 Kasım dolar ve euro fiyatı
09:26 İşte Nurgül Yeşilçay'ın yeni dizisi! Son Nefesime Kadar dizisiyle ekran özlemine son veriyor!
09:26 Düğünlerin acıklı türküsünün dokunaklı hikayesi! "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" ne zaman doğdu?
09:23 Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar
08:56 2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
08:56 Tarihi Çiçek Pasajı'nda gergin dakikalar! Havaya ateş açarak bir kadını rehin alan şüpheli gözaltında!
08:54 Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti
08:51 İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!
08:48 Temel Karamollaoğlu: Abdullah Gül'le Türkiye'nin sorunları hakkında fikir alışverişi yapacağım
Bufalo'nun cesareti! Ormanların kralı Aslan'ı yerden yere verdu! Bufalo'nun cesareti! Ormanların kralı Aslan'ı yerden yere verdu!         
09:58
Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 27 Kasım dolar ve euro fiyatı Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 27 Kasım dolar ve euro fiyatı         
09:38
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
İşte yeni iPhone 14' hakkında sızanlar: Tasarımı nasıl, özellikleri ne? İşte yeni iPhone 14' hakkında sızanlar: Tasarımı nasıl, özellikleri ne?         
06:21
Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası kalp krizi geçirdi Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası kalp krizi geçirdi         
01:13
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 10:04:29. #1.13#
SON DAKİKA: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement