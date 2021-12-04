Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 221 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 615 bin 400'e çıktı. 10 bin 627 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 129 bin 409'a yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 357 bin 412 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 188 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 88 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 294 bin 903, vaka sayısı 3 milyon 897 bin 452, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 253 bin 66 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" durumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 42 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 685'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 299 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 76 bin 378'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 916 bin 313'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" durumunda.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 116 bin 639'a, 2 bin 382 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 337 bin 692'ye yükseldi.

"Dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" durumundaki, yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 198 bin 99'a ulaştı.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişi yaşamını yitirdi ve 1005 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 241 bin 27'ye, can kaybı sayısı 201 bin 326'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 221 bin 793'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 36 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 439'a çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 115 artışla 1 milyon 768 bin 584, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 712 bin 808 olarak kayıtlara geçti.