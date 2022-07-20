Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

20.07.2022 06:12
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ederken son 24 saatte Brezilya'da 353, Meksika'da 134, Peru'da 5, Şili'de 14 ve Guatemala'da 12 kişi hayatını kaybetti.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ederken son 24 saatte Brezilya'da 353, Meksika'da 134, Peru'da 5, Şili'de 14 ve Guatemala'da 12 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 353 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 675 bin 871'e yükseldi. 57 bin 999 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 33 milyon 397 bin 814'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 134 kişi yaşamını yitirirken 34 bin 95 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 326 bin 657, vaka sayısı 6 milyon 488 bin 358, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 570 bin 111 olarak kayıtlara geçti.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 5 kişi öldü ve 2 bin 337 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 761 bin 445'e, can kaybı sayısı 213 bin 840'a, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 677 bin 224'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 14 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 59 bin 140'a çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 674 artışla 4 milyon 145 bin 452, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 54 bin 383 oldu.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölenlerin sayısı 18 bin 851'e, vaka sayısı 6 bin 12 artışla 991 bin 257'ye ulaştı.

Virüs tespit edilen 898 bin 808 kişi sağlığına kavuştu.

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Kaynak: AA

Latin Amerika, Brezilya, Sonora, Güncel, Son Dakika

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