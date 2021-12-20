Latin Amerikalı liderler Şili'de seçimi kazanan Boric'i kutladı - Son Dakika

BUENOS Latin Amerika ülkelerinin liderleri, Şili'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Gabriel Boric'i tebrik etti.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Boric'i tebrik ederek "Ülkelerimizi birleştiren kardeşlik bağlarını güçlendirme ve Latin Amerika'daki eşitsizliği sona erdirmek için bölge ile birlikte çalışma sözüne bağlı kalmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, sosyal medya hesabından Boric'i tebrik etti ve iki ülke arasındaki kardeşliğe değinerek ülkesiyle Şili arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirtti.

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, Twitter hesabından "Zafer için tebrikler sevgili arkadaşım Boric! Elde ettiğin zafer, Şili halkının zaferidir ve özgürlük, barış, adalet ve saygınlıkla yaşamak isteyen Latin Amerika halkları olarak bu zaferi paylaşıyoruz. Uluslarımızın birliği için mücadele etmeyi sürdürelim." paylaşımını yaptı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabında, Boric'i tebrik etti ve "Büyük demokrasi günü, yaşa Şili!" ifadelerine yer verdi.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso da Boric'i seçen Şili halkına selam göndererek yeni devlet başkanına halkının refahı için yönetiminde başarılar diledi.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou, Boric'i tebrik ederek başarılar diledi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şili halkının zaferi olan Boric'in seçim zaferini selamlıyoruz. Latin Amerika demokrasisi birliğe, saygıya ve özellikle halklarımızın iradesine dayanarak güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter hesabındaki paylaşımında, Boric'i tebrik ederek "Şili'den harika bir haber var." ifadesini kullandı.

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada da Boric'i Twitter'dan kutlayarak "Şili'nin seçilmiş başkanını ve kardeş Şili halkının demokratik faaliyetlerini en içten şekilde kutluyorum. Şili halkının mutluluğu için en doğru istikamette gitmenizi temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Boric'in tarihi bir seçim zaferi kazandığına dikkati çekerek "Samimi tebrikler, Gabriel Boric. Her iki halkın ve hükümetler arasındaki ikili ilişkileri ve iş birliğini genişletme kararlılığını destekliyoruz." ifadesine yer verdi.