Üye Girişi
Latin Amerikalı liderler Şili'de seçimi kazanan Boric'i kutladı - Son Dakika

Latin Amerikalı liderler Şili'de seçimi kazanan Boric'i kutladı

20.12.2021 06:27
Latin Amerikalı liderler Şili'de seçimi kazanan Boric'i kutladı

BUENOS Latin Amerika ülkelerinin liderleri, Şili'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Gabriel Boric'i tebrik etti.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinin liderleri, Şili'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Gabriel Boric'i tebrik etti.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Boric'i tebrik ederek "Ülkelerimizi birleştiren kardeşlik bağlarını güçlendirme ve Latin Amerika'daki eşitsizliği sona erdirmek için bölge ile birlikte çalışma sözüne bağlı kalmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, sosyal medya hesabından Boric'i tebrik etti ve iki ülke arasındaki kardeşliğe değinerek ülkesiyle Şili arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirtti.

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, Twitter hesabından "Zafer için tebrikler sevgili arkadaşım Boric! Elde ettiğin zafer, Şili halkının zaferidir ve özgürlük, barış, adalet ve saygınlıkla yaşamak isteyen Latin Amerika halkları olarak bu zaferi paylaşıyoruz. Uluslarımızın birliği için mücadele etmeyi sürdürelim." paylaşımını yaptı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabında, Boric'i tebrik etti ve "Büyük demokrasi günü, yaşa Şili!" ifadelerine yer verdi.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso da Boric'i seçen Şili halkına selam göndererek yeni devlet başkanına halkının refahı için yönetiminde başarılar diledi.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou, Boric'i tebrik ederek başarılar diledi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şili halkının zaferi olan Boric'in seçim zaferini selamlıyoruz. Latin Amerika demokrasisi birliğe, saygıya ve özellikle halklarımızın iradesine dayanarak güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter hesabındaki paylaşımında, Boric'i tebrik ederek "Şili'den harika bir haber var." ifadesini kullandı.

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada da Boric'i Twitter'dan kutlayarak "Şili'nin seçilmiş başkanını ve kardeş Şili halkının demokratik faaliyetlerini en içten şekilde kutluyorum. Şili halkının mutluluğu için en doğru istikamette gitmenizi temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Boric'in tarihi bir seçim zaferi kazandığına dikkati çekerek "Samimi tebrikler, Gabriel Boric. Her iki halkın ve hükümetler arasındaki ikili ilişkileri ve iş birliğini genişletme kararlılığını destekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Twitter, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerikalı liderler Şili'de seçimi kazanan Boric'i kutladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
00:04 Hülya Avşar'dan ekonomi yorumu: Gerekirse simit yenecek
00:02 Rıdvan Dilmen'den maç yorumu: Şampiyon belli
23:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi açıklaması: Benden başka bir şey beklemeyin
23:44 Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz
23:28 Mesut Özil derbi sonrası Fenerbahçe taraftarına seslendi
22:58 Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı
22:56 Beşiktaş taraftarlarını sinirlendiren beIN Sports spikerinden özür paylaşımı: Tribünleri duymadım
22:55 Kar yağışı sebebiyle 1 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi
22:54 Fatma Şahin'den Muharrem Sarıkaya'ya tepki: Bu hareketi yapan insanla bana yayın yaptırdınız
22:21 Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası
Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz         
23:44
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası         
22:21
Kadıköy'de Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası Kadıköy'de Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası         
21:54
Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa         
21:25
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun         
13:31
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı! Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı!         
12:01
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi         
11:51
İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu         
10:56
Asgari ücret zammı AGİ'ye de katkı sağlayacak! Milyonlarca çalışanın maaşında artış olacak Asgari ücret zammı AGİ'ye de katkı sağlayacak! Milyonlarca çalışanın maaşında artış olacak         
10:09
Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı         
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
İzmir'de maden ocağında patlama sonrası kısmi göçük yaşandı: 45 işçi yaralandı İzmir'de maden ocağında patlama sonrası kısmi göçük yaşandı: 45 işçi yaralandı         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 06:35:03. #1.13#
SON DAKİKA: Latin Amerikalı liderler Şili'de seçimi kazanan Boric'i kutladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement