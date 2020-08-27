- Laura Kasırgası, Louisiana'yı vurdu - Son Dakika

- Laura Kasırgası, Louisiana'yı vurdu

LOUISIANA - ABD'nin Louisiana eyaletini Laura Kasırgası kategori 4 hızında vurdu.

Uzun zaman sonra ABD'nin karşılaştığı en büyük kasırgalardan olan Laura Kasırgası halkı korkutmaya devam ediyor. Laura Kasırgası, saatte 240 kilometreye varan hızla Louisiana eyaletindeki Cameron sahiline ulaştı. Bugün sabah saatlerinde kategori 4 hızında Louisiana sahilini vuran kasırga, oluşturduğu gelgit dalgalanmaları sebebiyle yetkililerin açıklama yapmasını yarına kadar engelliyor. Cameron Acil Durum Hazırlık ve Müdahale asistanı Ashley Buller yaptığı açıklamada, "Laura kasırgasının oluşturduğu gelgit dalgalanması, oluşacak hasarın Cuma gününe kadar tahmin edilmesini engelliyor" dedi.

Louisiana'da yaşayan Austin Lewis, "Şu an kasırganın merkezindeyiz, ölçtüğümüz en yüksek hız saatte 45 - 65 kilometre, durumumuz fena değil fakat kasırga merkezine girmeden önce ölçtüğümüz en yüksek hız ise saatte 220 kilometre. Etrafımızda yıkılmış birkaç ev ve kopmuş antenler var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 150'ye varan yerleşim yerinin tahliye edildiği bölgede yarım milyona yakın kişi kasırgadan etkilendi.