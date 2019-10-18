Lautaro Martinez Messi ve Ronaldo’ya Karşı
34 dakika önce
Arjantinli Lautaro Martinez, 2019-20 sezonuna Antonio Conte yönetiminde çok formda giren Inter için kritik bir rol oynuyor. Milano ekibi Şampiyonlar Ligi’nde Nou Camp’ta Messi’li Barcelona karşısına çıkarken Lautaro, henüz 3. dakikada gol perdesini açarken ev sahibine soğuk duş etkisi yarattı. Inter, bir sonraki hafta evinde Juventus’u ağırlarken Lautaro bu sefer Cristiano Ronaldo’yla karşı karşıya geldi. Juventusi, 4. dakikada öne geçerken 18. dakikada Inter’in beraberlik golünü penaltıdan kaydeden yine Lautaro oldu.
Arjantinli Lautaro Martinez, 2019-20 sezonuna Antonio Conte yönetiminde çok formda giren Inter için kritik bir rol oynuyor. Milano ekibi Şampiyonlar Ligi'nde Nou Camp'ta Messi'li Barcelona karşısına çıkarken Lautaro, henüz 3. dakikada gol perdesini açarken ev sahibine soğuk duş etkisi yarattı. Inter, bir sonraki hafta evinde Juventus'u ağırlarken Lautaro bu sefer Cristiano Ronaldo'yla karşı karşıya geldi. Juventusi, 4. dakikada öne geçerken 18. dakikada Inter'in beraberlik golünü penaltıdan kaydeden yine Lautaro oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:06
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