LBank SPK’yı tanımıyor: İzinsiz faaliyetlere rağmen Türkiye’de milyar dolarlık işlem hacmi - Son Dakika
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LBank SPK’yı tanımıyor: İzinsiz faaliyetlere rağmen Türkiye’de milyar dolarlık işlem hacmi

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LBank SPK’yı tanımıyor: İzinsiz faaliyetlere rağmen Türkiye’de milyar dolarlık işlem hacmi
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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) faaliyet izni bulunmayan kripto para borsası LBank'ın Türkiye'ye yönelik faaliyetleri yeniden gündemde. Platformun iş geliştirme yöneticisi olarak kendini tanıtan Fatih Esat Acar, LinkedIn'de son 28 günde 1,5 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldığını duyurdu. Türkçe sosyal medya hesapları, fenomenler ve referans kampanyalarıyla kullanıcı kazandığı öne sürülen platformun, zarar eden kullanıcılara bonus verdiği de belirtiliyor.

SPK'nın yetkili kuruluşlar listesinde yer almayan LBank'ın, Türkiye pazarına yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini sürdürdüğü ileri sürülüyor. Platformla bağlantılı bir ismin paylaştığı işlem hacmi verileri, izinsiz faaliyet gösteren yabancı kripto platformlarına yönelik denetimleri yeniden tartışmaya açtı.

"28 GÜNDE 1,5 MİLYAR DOLAR" PAYLAŞIMI

LinkedIn profilinde kendisini LBank'ta İş Geliştirme Yöneticisi (Business Development Manager) olarak tanıtan Fatih Esat Acar, kısa süre önce bir paylaşım yaptı. "LBank'taki yolculuğumda bir başka önemli dönüm noktası" ifadelerini kullanan Acar, son 28 günde 1,5 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldığını duyurdu.

Paylaşımda işlem hacminin ülkelere göre dağılımına ilişkin bilgi yer almadı. Rakamın tamamının Türk kullanıcılardan kaynaklandığı iddiası ise bağımsız olarak doğrulanmadı.

MAĞDURİYET HALİNDE HUKUKİ YOL BELİRSİZ

Uzmanlar, Türkiye'de yetkilendirilmiş kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mevzuat kapsamında denetime ve çeşitli yükümlülüklere tabi olduğuna dikkat çekiyor. İzinsiz faaliyet gösteren yurt dışı merkezli platformlarda ise para çekme sorunları, fon kayıpları ya da operasyonel aksaklıklar yaşanması halinde kullanıcıların hak aramasının zorlaşabileceği belirtiliyor. Platformun faaliyetlerini durdurması ya da kullanıcı varlıklarına erişimin kısıtlanması durumunda Türk kullanıcıların hangi hukuki yollara başvurabileceği tartışma konusu olarak öne çıkıyor.

TELEGRAM KANALINDA KAMPANYA İDDİASI

LBank'ın Telegram toplulukları, kripto para fenomenleri ve referans kampanyaları üzerinden Türk kullanıcılara ulaşmaya çalıştığına ilişkin iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Daha önce yayımlanan incelemelere göre, X'te "Lord of Crypto" adıyla tanınan Fırat Kurtoğlu'nun yönettiği belirtilen ve 14 binden fazla üyesi bulunan "Lordlar Kamarası" adlı Telegram kanalında LBank kampanyaları tanıtıldı.

Aynı incelemelere göre kanalda "LBank %20 bonus" başlıklı kampanya bağlantıları ve "FATIH" kodunu içeren referans bağlantıları paylaşıldı. Bu paylaşımlarda @fatih_lbank adlı hesap, LBank'a ilişkin sorular için iletişim noktası olarak gösterildi.

"YÜZDE 99 KAZANÇ" VAADİ

Kanalda kullanıcıların mevcut LBank hesaplarını kapatarak paylaşılan referans bağlantıları üzerinden yeniden kayıt olmaya yönlendirildiği de öne sürülmüştü. Kampanyaların tanıtımında "Kripto tarihinin en kolay kazancı" ve "Yüzde 99 kazanç" gibi ifadelerin kullanıldığı, 500 ila 2 bin 500 dolar arasında bonus vaat edildiği aktarılmıştı. LBank'a kullanıcı yönlendirdiği belirtilen diğer hesaplar arasında @borsaressami, @kuzisatoshinin ve @crypto_facts_ da yer alıyor.

ZARAR EDENE BONUS

Kampanyalarda dikkat çeken bir diğer uygulama ise kaldıraçlı işlemlerde zarar eden kullanıcılara verilen bonuslar. İncelenen paylaşımlara göre vadeli işlemlerde zarar eden kullanıcılara, kümülatif net zararlarına göre günlük bonus veriliyor.

Bu modelin, para kaybeden kullanıcıları zararlarını telafi etmek için yeniden işlem yapmaya teşvik edebileceği değerlendiriliyor. Yüksek kaldıraçlı işlemlerde küçük fiyat hareketlerinin bile ciddi kayıplara yol açabildiği hatırlatılıyor.

TÜRKÇE HESAPLAR AKTİF

Platformun doğrulanmış @LbankTurkey adlı X hesabından Türkçe içerikler, kampanyalar ve kripto para duyuruları paylaşılıyor. Facebook'taki "LBank Borsası Türkiye" adlı sayfada da token listeleme duyuruları, işlem yarışmaları ve promosyonlar yayımlanıyor.

SPK'NIN DUYURUSU NE DİYORDU?

SPK, 2 Temmuz 2024 tarihli duyurusunda yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türkiye'deki kişilere yönelik faaliyetlerine ilişkin düzenlemelere dikkat çekmişti. Buna göre Türkçe internet sitesi açılması ya da Türkiye'de yerleşik kişi ve kuruluşlar aracılığıyla tanıtım ve pazarlama yapılması, bir platformun Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiğinin değerlendirilmesinde dikkate alınan unsurlar arasında yer alıyor.

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