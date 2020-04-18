LC Waikiki haftada 40 milyon maske üretiyor

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ham maddeyle hızlı bir şekilde üretime başladıklarını belirterek, "LC Waikiki ve grup şirketleri bünyesindeki fabrikalarımızın yanı sıra 30'dan fazla şehirde yüzlerce fason üreticimizle on binlerce çalışanımızla, kar amacı gütmeden haftada 40 milyon adet maske üretiyoruz." dedi.

Küçük, AA muhabirine şirketinin maske üretimiyle ilgili çalışmalarını anlattı.

LC Waikiki'nin üretim, yatırım, istihdam ve "toplumsal fayda odaklı" çalışma anlayışıyla Türkiye'nin gurur ve güven duyduğu bir marka olduğunu anlatan Küçük, "Devletimiz, kurumlar, şirketler ve halk olarak, birlik ve dayanışma içerisinde olmamız gereken bu günlerde, milli seferberliğe destek vermeyi, memleketimize karşı asli görevimiz olarak görüyoruz. Her şirket gibi, biz de imkanlarımızı çalışanlarımızın, halkımızın ve devletimizin hizmetine seferber etmekle yükümlüyüz.

Bu doğrultuda, Kovid-19 salgınıyla mücadelede dört bir koldan yürütülen seferberliğe maske üretimi ile destek veriyoruz." diye konuştu.

Salgınla mücadele için hem bireysel çabalara, hem de öncü şirketlerin seferberliğine ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Küçük, "Toplumsal sorumluluk anlayışımız çerçevesinde, hep birlikte sağlıklı günlere ulaşmak için biz de tüm imkanlarımızı seferber ettik." dedi.

"Tesislerimizi maske üretim üssüne dönüştürdük"

Küçük, salgının 11 Mart'ta ortaya çıkmasıyla birlikte yaşanan maske tedarik sıkıntısını aşmak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çağrı üzerine, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) olarak ortak üretim seferberliği başlattıklarını anlattı.

Bakanlığın, birçok üreticinin yanı sıra LC Waikiki'den de maske talep etmesinin ardından derhal harekete geçtiklerini belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Ham madde teminini ve gerekli tüm makine teçhizatını üstlenerek, imalat altyapısını kurduk. LC Waikiki ve Taha Grubu olarak, sadece bir hafta içinde, gerekli tüm tedbirleri almak suretiyle, tesislerimizi maske üretim üssüne dönüştürdük ve 2,5 milyon adet maske üreterek Sağlık Bakanlığı'na hibe ettik.



Sonrasında devam eden ihtiyaç sebebiyle, LC Waikiki ve grup şirketleri bünyesindeki fabrikalarımızın yanı sıra 30'dan fazla şehirde yüzlerce fason üreticimizle on binlerce çalışanımızla, kar amacı gütmeden haftada 40 milyon adet maske üretiyoruz. Tüm üretim alanlarında en hızlı şekilde gereken tüm tedbirler alındı, maske üretim altyapısı Sağlık Bakanlığı standartlarına göre hazırlandı ve üretime başlandı."

"Yere düşen ham madde ve mamul direkt fireye atılıyor"

Küçük, maske üretimine mart ayının son haftası itibarıyla başladıklarını dile getirerek, maske ihtiyacının devam etmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle nisan ayının başında daha geniş bir üretim altyapısı kurulduğunu söyledi.

İkinci faz olarak nitelendirebilecek bu çalışmaya da nisan ayının ilk haftası itibarıyla başlandığını anlatan Küçük, şöyle konuştu:

"LC Waikiki ve Taha grup bünyesindeki İstanbul, Malatya, Adapazarı ve Elazığ'daki fabrikalarımızla birlikte 30'dan fazla şehirde yüzlerce konfeksiyon atölyesinde üretim yapılıyor.



Üretim esnasında ekipler sosyal mesafe kuralına uygun çalışıyor. Kullanılan eldiven ve maskeler sıklıkla değiştiriliyor, üretim esnasında yere düşen ham madde ve mamul direkt fireye atılıyor. Paydos saatlerinde açıkta mamul veya ham madde bırakılmıyor ve tüm çalışma ortamımız saat başı havalandırılıyor.



Salgının başlamasıyla birlikte ortaya çıkan maske ihtiyacını karşılamak amacıyla ürettiğimiz 2,5 milyon adet maskeyi Sağlık Bakanlığı'na hibe ettik. Şu anda kar amacı gütmeden haftada 40 milyon adet maske üretimine devam ediyoruz."

"Paketlerde üretici seri numarası da yer almaya başlıyor"

Vahap Küçük, maskelerin doğrudan Sağlık Bakanlığı'na ilettiklerini ifade ederek, maskelerin dağıtım ve organizasyonunun da yine Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edildiğini, bireysel ve kurumsal taleplerin Sağlık Bakanlığı'na iletilmesi gerektiğini söyledi.

Şu aşamada günlük kullanıma uygun klasik maske ürettiklerini belirten Küçük, "Üretim tesislerimiz için temin ettiğimiz yeni makinelerle Mayıs ayı itibarıyla sağlık çalışanlarının kullanımına uygun maske üretimine başlayacağız.

Ülkemizin ve dünyanın bu günleri en kısa zamanda atlatmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen ölçülerde ve yine bakanlık tarafından temin edilen kumaşlarla maske üretimini gerçekleştirdiklerini anlatan Küçük, üretilen tüm maskelerin LC Waikiki'nin kalite kontrol ekipleri tarafından da denetlendiğini söyledi.



Şu anda eczanelerde ücretsiz olarak dağıtılan maskelerin, birçok farklı firma tarafından üretildiğini aktaran Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"LC Waikiki olarak bizim ürettiklerimiz, bakanlık tarafından temin edilen kumaşlarla ve belirlenen standartlarla üretilmiş olan ve 5'li paketlerde sunulan maskelerdir. Bu maskeler bizim kalite teminatımız altındadır. Yeni üretilen tüm 5'erli paketlerde üretici seri numarası da yer almaya başlıyor. Bu numaralardan maskelerin dağıtım noktalarını ve bizim ürünlerimize ilişkin gelecek her türlü değerlendirmeyi takip edebileceğiz.

Bakanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda üretimi sürdürebilecek hazırlığımız var."