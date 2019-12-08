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Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin babası son yolculuğa uğurlandı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katıldığı cenaze töreni Cenaze namazının kılınması Dua okunması Cenazenin araca taşınması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin babası Ahmet Başçeri için Kocatepe Camisinde düzenlenen...
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:13 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katıldığı cenaze töreni
Cenaze namazının kılınması
Dua okunması
Cenazenin araca taşınması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin babası Ahmet Başçeri için Kocatepe Camisinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
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