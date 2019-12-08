Son Dakika Haberleri: Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin babası son yolculuğa uğurlandı
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Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin babası son yolculuğa uğurlandı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katıldığı cenaze töreni Cenaze namazının kılınması Dua okunması Cenazenin araca taşınması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin babası Ahmet Başçeri için Kocatepe Camisinde düzenlenen...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katıldığı cenaze töreni

Cenaze namazının kılınması

Dua okunması

Cenazenin araca taşınması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin babası Ahmet Başçeri için Kocatepe Camisinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin babası son yolculuğa uğurlandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:13 Kaynak: AA
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