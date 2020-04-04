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Levent Dörter: Dilan öldüremedi, virüs nasıl öldürsün?
6 saat önce
Dörter'in "Bodrum'da Emrah'la beni nasıl bastığını anlatsana" sözleri üzerine Tatlıses o günü anlattı: "Bu iki gerizekalı yanlarına iki varoş almış.
Dörter'in " Bodrum'da Emrah'la beni nasıl bastığını anlatsana" sözleri üzerine Tatlıses o günü anlattı: "Bu iki gerizekalı yanlarına iki varoş almış. Beni görünce kaçtılar!" Dörter'in "Dilan beni 5 yılda öldürmediyse bu virüs nasıl öldürsün?" sözleri de güldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:49
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