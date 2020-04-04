Levent Dörter: Dilan öldüremedi, virüs nasıl öldürsün?

Dörter'in " Bodrum'da Emrah'la beni nasıl bastığını anlatsana" sözleri üzerine Tatlıses o günü anlattı: "Bu iki gerizekalı yanlarına iki varoş almış. Beni görünce kaçtılar!" Dörter'in "Dilan beni 5 yılda öldürmediyse bu virüs nasıl öldürsün?" sözleri de güldürdü.