Levent Erdoğan: Başkan adayların başarılar

Erdoğan "Pazar günü yapılacak Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulu adaylarının yönetim kurulu üyeleri belli oldu. Hepsine başarılar diliyoruz. Ancak adaylıktan çekilen İsmail Ünal'ın birlik beraberlik sağlamak gayesiyle adaylıktan çekildiğini belirtmiştir."



MALİ DURUMDAN BİRLİĞE İHTİYAÇ VAR



Doğru olan Beşiktaşımızın mali zor durumdan kurtulabilmesi için şüphesiz ki birlik beraberliğe en başta ihtiyacı vardır Ancak İsmail Ünal'ın hangi birlik beraberliği sağlamış olduğu anlaşılamamıştır. Dolaşan dedikoduları önlemek anlamında çalıştığı ve sağlayacağını iddia ettiği birlik beraberliği ne şekilde oluştuğunu açıklaması gerekir bir adayın lehine ve adaya yönetim kurulu üyesi olması için yaptığı pazarlık her halde birlik beraberlikten ziyade Beşiktaş camiası içinde ayrıştırmalara neden olacaktır"



