Son Dakika Haberleri: Levent Erdoğan: Başkan adayların başarılar
Son Dakika Spor Levent Erdoğan: Başkan adayların başarılar

Levent Erdoğan: Başkan adayların başarılar

39 dakika önce

Erdoğan "Pazar günü yapılacak Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulu adaylarının yönetim kurulu üyeleri belli oldu.

Levent Erdoğan: Başkan adayların başarılar, System.String[]

Erdoğan "Pazar günü yapılacak Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulu adaylarının yönetim kurulu üyeleri belli oldu. Hepsine başarılar diliyoruz. Ancak adaylıktan çekilen İsmail Ünal'ın birlik beraberlik sağlamak gayesiyle adaylıktan çekildiğini belirtmiştir."


MALİ DURUMDAN BİRLİĞE İHTİYAÇ VAR


Doğru olan Beşiktaşımızın mali zor durumdan kurtulabilmesi için şüphesiz ki birlik beraberliğe en başta ihtiyacı vardır Ancak İsmail Ünal'ın hangi birlik beraberliği sağlamış olduğu anlaşılamamıştır. Dolaşan dedikoduları önlemek anlamında çalıştığı ve sağlayacağını iddia ettiği birlik beraberliği ne şekilde oluştuğunu açıklaması gerekir bir adayın lehine ve adaya yönetim kurulu üyesi olması için yaptığı pazarlık her halde birlik beraberlikten ziyade Beşiktaş camiası içinde ayrıştırmalara neden olacaktır"


İsmail Ünal, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların devam ettiği iddialarını yalanladı
Son Dakika: Erdoğan: Esed'le ailecek görüşecek kadar yakındık Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'ın mektubuna ilk yanıt: Vakti geldiğinde gereken yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye anlaşma uyarısı: Söz yerine getirilmemiş olursa 120 saatin sonunda harekat devam edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:31:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Levent Erdoğan: Başkan adayların başarılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]