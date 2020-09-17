Lewis Baker, Türkiye'ye geldi (AKTÜEL)

SPOR Lewis Baker, Türkiye'ye geldiİbrahim YILDIZ - Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker, Türkiye'ye geldi.Transfer çalışmalarına devam eden bordo mavililer, Chelsea'de forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye getirdi. Londra'dan kalkan uçakla İstanbul'a gelen Baker, daha sonra akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.
İngiliz oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra ise bordo mavili kulüple satın alma opsiyonlu kiralık sözleşmesi imzalayacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 17:20 - Kaynak: DHA
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