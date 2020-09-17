Lewis Baker, Türkiye'ye geldi (AKTÜEL)

İngiliz oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra ise bordo mavili kulüple satın alma opsiyonlu kiralık sözleşmesi imzalayacak.

Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti

İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu

Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?