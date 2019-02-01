Son Dakika Haberleri: Lexus'un Lc Convertible Konsepti Tasarım Ödülü Aldı

Lexus'un Lc Convertible Konsepti Tasarım Ödülü Aldı

47 dakika önce

En iyi üretim ve konsept araçları değerlendiren EyesOn, 'Tasarım Mükemmelliği' kategorisinde Lexus LC Convertible konseptini seçti.

Lexus'un Lc Convertible Konsepti Tasarım Ödülü Aldı, System.String[]
En iyi üretim ve konsept araçları değerlendiren EyesOn, 'Tasarım Mükemmelliği' kategorisinde Lexus LC Convertible konseptini seçti.

Lexus açıklamasına göre, şirket, Detroit'te sergilediği konsept aracı LC Convertible ile kısa zamanda büyük bir beğeni topladı.

En iyi üretim ve konsept araçları değerlendiren EyesOn, 'Tasarım Mükemmelliği' kategorisinde Lexus LC Convertible konseptini seçti. Değerlendirmede dünya çapında otomotiv üreticilerinin tasarım şeflerinden, önde gelen tasarım okullarına ait isimlerden oluşan bir jüri görev aldı.


Japonya'da Toyota City'deki Lexus Tasarım Departmanı tarafından tasarlanan LC Convertible konsepti, Japon estetiklerini üstü açılan bir aracın tarzıyla buluşturdu. Dikkati çeken bir tasarıma sahip LC Convertible konsepti, LC Coupe'nin atletik duruşunu da en iyi şekilde koruyor.


LC'nin orijinal tasarım dilini kullanan bu üstü açılan model, kendine ait bir kimlik ortaya koymayı da başardı. Dış tasarımının yanında kabin tasarımıyla da öne çıkan LC Convertible, her yolculuğun özel olması için gereken her şeyi sunuyor. Beyaz deri döşemeler, genel tasarımın zarifliğini bozmadan sarı dikişlerle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:07 Kaynak: AA

Detroit, Lexus, Güncel
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