Son Dakika Haberleri: Leyla Aydemir davası: Baba şikayetini çekti, tanıkların ifadeleri değişti, amca Aydemir tutuklandı
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Leyla Aydemir davası: Baba şikayetini çekti, tanıkların ifadeleri değişti, amca Aydemir tutuklandı

1 saat önce

Baba Aydemir'in şikayetini geri çekmesi nedeniyle avukatlarının katılmadığı ilk duruşmaya amca Yusuf Aydemir'in tutuklanması ve tanıkların ifadelerini değiştirmesi damga vurdu.

Leyla Aydemir davası: Baba şikayetini çekti, tanıkların ifadeleri değişti, amca Aydemir tutuklandı, System.String[]

Ağrı'da bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına dün başlanıldı. Baba Aydemir'in şikayetini geri çekmesi nedeniyle avukatlarının katılmadığı ilk duruşmaya amca Yusuf Aydemir'in tutuklanması ve tanıkların ifadelerini değiştirmesi damga vurdu.


Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin tutuklu bulunan Mehmet Ali Aydemir, tutuklu bulunduğu Elazığ'daki cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Leyla'nın kaybolmasının ardından aramalara katıldığını söyleyen Aydemir, mahkeme başkanının kolluk kuvvetlerinin arama çalışmalarında "burayı aradık, aramayın." şeklinde ifadelerle ekipleri yanlış yönlendirdiği şeklindeki tutanağı hatırlatması üzerine, böyle bir girişimde bulunmadığını iddia etti.

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minik leyla, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:15 
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