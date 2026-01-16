Leyla Aydemir Davasında Yeni Duruşma

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin haklarındaki beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan 7 sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir ve B.D, H.D, Y.A, M.A.A, A.A. ile tanıklar yer aldı. Amca M.A. da duruşmaya Körfez 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS üzerinden katıldı. Anne Şükran ve baba Nihat Aydemir ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı, davanın geçmiş sürecini anlatarak, Yargıtayın bozma ilamını okudu. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatıyla katılan avukat, Yargıtayın bozma ilamına uyulmasını isterken, cumhuriyet savcısı da ilama uyulması yönünde talepte bulundu.

Sanıklar ilama uyulmamasını talep ederken, sanık avukatları ise beraat kararlarında direnilmesini istedi.

Mahkeme heyeti ara kararında, Yargıtay ilamına oy birliğiyle uyulmasına karar verdi.

Bunun üzerine yeniden başlayan yargılamada mahkeme heyeti, olayın yaşandığı dönemde Leyla Aydemir bulunmadan önce sosyal medyada paylaşım yapan T.K. hakkında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu, gönderilen cevap yazısında ise söz konusu kişi hakkında ayrı bir soruşturmanın yürütüldüğünün bildirildiğini kaydetti.

Duruşmada, dosyaya giren WhatsApp ses kayıtlarının bilirkişi tarafından yapılan çözümlemeleri okundu.

Tanıklar dinlendi

Tanık M.V, beyanında, o dönem köyde 7-8 aylık çoban olduğunu söyledi.

Olaydan derin üzüntü duyduğu için bazı konuları unutamadığını dile getiren Vural, şöyle konuştu:

"Olay günü muhtarın evinde verilen yemeğe katıldıktan sonra çoban oğlumun yanına gittim. Köye dönüşte Nihat'ın kızının kaybolduğunu öğrendim. Sabah saatlerinde köyde bir kız çocuğu sesi duyduğumu söylediğimde, Leyla'nın o saatte kaybolmadığını söylediler. O gün işimi yapıp geri döndüğümde Yusuf traktörü ile hızlı şekilde gidiyordu. Yanında bir erkek çocuk vardı. O esnada Leyla'nın bulunduğunu duydum ama Yusuf çocuğun bulunduğu alanın ters yönüne kaçar gibi gidiyordu. Leyla'nın bulunduğu alana gittikten bir süre sonra Yusuf gelerek bağırmaya başladı. Kimse onun kadar ağlamadı. Hareketleri ve panik halleri nedeniyle yaptıkları aklımda. Kızın başına ne geldiyse Yusuf'un yüzünden olduğu yönünde köyde söylemler vardı. Yusuf mallarını (hayvanlarını) getirdiğinde hiç yeğeni kaybolmuş hali yoktu, rahat tavırları dikkatimi çekmişti."

O dönem arama çalışmalarına katılan ve tanık olarak dinlenen arama kurtarma görevlileri de çalışmalarda şüpheli bir durumla karşılaşmadıklarını ifade etti.

Tanık İ.T. ise beyanında, ilk gün köyde şüpheli bir durumla karşılaşmadıklarını belirterek, "Arama kurtarma görevlisi S.D. yurt dışında. Önceden amirlere yurt dışına çıkmak istediğini söylemiş. Süresi geçti, belki sığınma talebinde bulunmuş olabilir." diye konuştu.

O dönem arama kurtarma ekiplerinden sorumlu müdür N.O. da beyanında, ilk gün izinli olduğunu, haber üzerine geri geldiğini ve çalışmalara katıldığını söyledi.

"Bir görevlinin Leyla'nın bulunduğunu gördüğünü ancak söyleyemediği" iddialarını cevaplayan N.O, "Böyle bir durum olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Mahkeme başkanının, "İdari soruşturma başlattın mı?" sorusu üzerine N.O, "Hayır, herkesi tek tek dinledik. Hiçbirinin böyle bir şey yapacağına ihtimal vermedik. Amirlerime söyledim, onlar da gerekirse yetkili yerlerden gereken yapılır dediler." ifadelerini kullandı.

Başkanın, "Leyla'nın bulunmaması normal mi?" sorusuna cevap veren N.O, "Bulunduktan sonra vali bey de açıklama yapmıştı. Çocuğun bulunduğu yere '2-3 gün önce bırakıldığı değerlendiriliyor' diye. Biz 2-3 gün önce aradığımız yerleri sonradan yeniden aradık. Köy çok büyük bir köy değildi. Çocuk orada olsaydı bulurduk. Aramalarda biz yalnız değildik. Diğer kurum ve kuruluşlardan ekipler de yanımızda bulunuyordu." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ile diğer avukatların sanıkların tutuklanmasını talep ettiği duruşmada, ailenin avukatı, Leyla'nın annesinin Kanada'da yaşadığı için duruşmaya katılamadığını ve duruşmalara başkonsolosluk üzerinden katılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuksuz sanıkların delilleri karartma şüphesi ve kaçma durumlarının göz önüne alınarak tutuklanmasını talep etti.

Sanıklar dinlendi

Sanık amca M.A. savunmasında, mağdur olduklarını öne sürerek, "Dedikoduyla itham edildik. Adalete güveniyoruz. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık B.D. ise baba Nihat'ın 25 yıl önce evlilik yaptığını anlatarak, "Resmi mi bilmiyorum. Kadın gebe kaldı, babasının evine gitti, çocuk oldu. Çocuğun babasının evine geldiğini, sonradan öldüğünü biliyorum. Kaydı olup olmadığını, nerede doğduğunu bilmiyorum. Mezarlığa götürüp gömdüler ama yerini bilmiyorum. Çocuk galiba kızdı." diye konuştu.

Sanık amca Yusuf Aydemir ise savunmasında suçsuz olduğunu iddia etti.

İftira ve dedikoduyla bir oyun oynandığını öne süren Aydemir, "Ciğerimiz yandı. Adalet istiyorum, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme başkanının, Leyla'nın kaybolduğu süreç boyunca internet kullanmaması, tuşlu telefon kullandığını beyan etmesine karşılık fotoğraflarda akıllı telefon kullandığının görülmesi, çobanın ifadesine karşılık beyanları, aşirete mensup olma durumu, ağabeyiyle arasında problem olup olmadığı, Leyla'nın kaçırılma ihtimali ve baba Nihat'ın 25 yıl önceki evliliğiyle ilgili sorular yönelttiği Aydemir, şunları kaydetti:

"O dönem internetim bitmişti. Telefonum bozulmuştu, tuşlu telefon kullanıyordum. Traktörle gittiğim yönde Leyla'nın bulunduğunu öğrendim, o yüzden o tarafa gittim. Olay günü bir yere gitmedim. Ağabeyimle (Nihat) bir problem yoktu, bizi seviyor ama gelmiyor. Kaçırılma ihtimaline karşı şüphelendiğim kimse yoktur. Hiç araştırmadık, devlet bulamazsa aşiret nasıl bulsun. Aşirete mensubuz, korktuğum ya da tehdit edildiğim aşiret yoktur. Ağabeyim, 25 yıl önce başka kadınla evlendi. Resmi nikah var mı bilmiyorum. Anlaşamadılar, kız babasının evine gitti, hamileydi. Çocuk yaklaşık bir haftalıkken babasının evine yolladılar. Ben Balıkesir'deydim. Galiba anne sütü eksik kaldığı için ölmüş. Kaç gün yaşadı bilmiyorum."

Diğer sanıklar, A.A, Y.A, H.D. ve M.A.A. ise mağdur olduklarını öne sürerek beraatlerini talep ettiler.

Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma şüphesinden dolayı tutuksuz yargılanan sanık amca Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına, diğer tutuksuz sanıklar hakkında süren adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek eksiklerinin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

Anne Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç, duruşma sonrası gazetecilere, yargılamanın iyi yapıldığını söyledi.

Sanıklardan Yusuf Aydemir'in tutuklandığını, diğer sanıkların da adli kontrolle serbest bırakıldığını anımsatan Tunç, "Süreç devam edecek, duruşma ertelendi. Bu duruşma dışında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma, çok geniş kapsamlı bir biçimde devam etmektedir. O soruşturmanın da sonucunun gelmesini bekleyeceğiz, eksik hususlar tamamlandıktan sonra nihai karar mahkeme tarafından verilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Davanın geçmişi

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış ve cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra yerleşim yerine 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Olayın ardından minik Leyla'nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de bu mahkemede görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozmuştu

Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğine ve çeşitli usul eksikliklerine işaret ederek, yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozmuştu. Yerel mahkemenin kararını hem esas hem usul yönünden bozan mahkeme, Yusuf Aydemir'in de tahliyesine karar vermişti.

Bu karara Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının 4 Ocak 2021'de yaptığı itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince reddedilmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu, 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bulmuştu.

Bozma kararı üzerine 8 Ekim 2021'de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanan tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar verilmişti.

İtiraz üzerine incelenen dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yargılanan 7 sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep etmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanıklar hakkında verilen kararı bozmuştu.

Öte yandan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yürütülen yeni soruşturmada çocuğun amcası, yengesi, babaannesi ve halası, "suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek" suçundan gözaltına alınmıştı.