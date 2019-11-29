Son Dakika Haberleri: Leyla Gencer belgeseli Aralık'ta seyirciyle buluşuyor
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Leyla Gencer belgeseli Aralık'ta seyirciyle buluşuyor

6 saat önce

Dünya çapında üne sahip sanatçının hayatına ilişkin ilk yapım olan belgesel, 1 Aralık'ta saat 18.00'de izlenebilecek.

Leyla Gencer belgeseli Aralık'ta seyirciyle buluşuyor, System.String[]

Dünya çapında üne sahip sanatçının hayatına ilişkin ilk yapım olan belgesel, 1 Aralık'ta saat 18.00'de izlenebilecek.


Yapımcılığını İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) üstlendiği belgeselin yönetmenliğini Selçuk Metin yaptı, senaryosunu ise gazeteci-yazar Zeynep Oral kaleme aldı. 85 dakikalık filmde, oyuncu Halit Ergenç de sesiyle yer aldı.


Müzik otoritelerince 20. yüzyılın en önemli sopranolarından biri olarak görülen ve 10 Mayıs 2008'de yaşama veda eden sanatçıyı anlatan belgeselin çekimleri Milano, Roma, Napoli ve İstanbul'da yapıldı.


Etkinlik kapsamında Leyla Gencer'in anısına verilecek mini konserde Özgecan Gençer, Hale Soner ve Ayten Telek'e piyanoda Fügen Yiğitgil eşlik edecek.


Belgesel gösteriminin ardından Zeynep Oral ile Selçuk Metin, Leyla Gencer'e ilişkin merak edilen soruları yanıtlayacak.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:36 
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