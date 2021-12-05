Leyla ile Mecnun dizisinin 'Hırsız Yavuz'u gerçek oldu - Son Dakika

27 Kasım Cumartesi, 17.30 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki şüpheli daha önceden belirledikleri bir eve girmek için sokağa geldi. Şüphelilerden biri eve girerken, diğer şüpheli sokakta gözcülük yaptı.

"HIRSIZ YAVUZ" AKILLARA GELDİ

Eve giren şüpheli, bir süre sonra kucağında televizyonla binadan dışarı çıktı. Eve giren şüpheli televizyon ile binadan çıkmasının ardından olay yerinden uzaklaşırken güvenlik kameraları saniye saniye kayıttaydı. Kucağında televizyonla sokakta hızlıca yürüyen şüpheli, Leyla ile Mecnun dizisindeki 'Hırsız Yavuz'u anımsattı.

HIRSIZLAR FAZLA KAÇAMADI

Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, görgü şahitlerinin ifadesine de başvurdu. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.A. ve C.Ö., polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.