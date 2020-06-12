Leylek yavruları yumurtadan çıktı - Son Dakika

Leylek yavruları yumurtadan çıktı

BAYBURT - Bayburt'ta anne leylekleri yavrularını beslemek için tatlı bir telaş sardı.

Bayburt'un Otlukbeli köyü yakınlarında kısa bir süre önce yumurtadan çıkan iki yavru leylek ile anneleri yuvalarında objektiflere yansıdı. Anne leylek yavrularını beslemek için tatlı bir telaş içerisindeyken yavru leyleklerde kanat çırpmak için adeta gün sayıyor.

Direğin yüksek kısmına çalı çırpıdan yuva yapan leylek ailesi, her yıl baharda göç ederken yaz aylarında da yeni göç zamanına kadar yavrularını büyütüyor.