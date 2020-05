Leylekler 30 yıldır aynı reklam panosunda konaklıyor - Son Dakika

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki bir iş yerine ait yüksek reklam panosuna konan leylekler, 30 yıldır aynı yuvaya gelip baharı burada geçiriyor.

Göçmen kuşların önemli konaklama ve geçiş güzergahı olan Anadolu'da leylekler ayrı bir öneme sahip.

Aynı zamanda baharı müjdeleyen, sürüler halinde göçtüklerinde kışın habercisi olan leylekler şubattan itibaren Avrupa'dan Anadolu'da kendileri için belirledikleri uygun noktalara geliyor.

Konakladıkları yerlerde yavrulayan leylekler, geldikleri bölgelerdeki vatandaşlar tarafından da benimseniyor.

Sarayköy ilçesindeki Duacılı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu da 30 yıldır leyleklere ev sahipliğini sürdürüyor. İş yerinin yüksek reklam panosuna konan göçmen kuşlar, her yıl aynı yere yuvalarını yapıyor.

Kış öncesi sıcak iklime sahip ülkelere göç eden leylekler, buradan ayrılıyor. Baharda ise sadece iki leylek yazı geçirmek ve üremek üzere Sarayköy'e geliyor. Reklam panosunu mesken edinen leyleklerin bu döngüsü 30 yıldır devam ediyor.

İş yeri çalışanlarının her bahar dört gözle beklediği leylekler, bu yıl yeniden aynı yere yuvalarını kurdu. Çalışanların yakından takip ettiği leylekler yuvalarında sırayla kuluçkaya yatıyor, zaman zaman ise besin bulmak için havalanıyor.

Akaryakıt istasyonunun bağlı olduğu firma değişse de reklam panosu leylekler için aynı yerinde kalıyor. Her yıl leylekler için panonun bakım ve onarımı vinçle yapılıyor.

"Leylekli petrol olsun"

Firma sorumlusu Halil Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leyleklerin kendileri için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

İstasyonun 30 yıl önce kurulduğu anlatan Çelik, "O tarihten bu yana leyleklere ev sahipliği yapıyoruz. Baharda geliyorlar, yavrularını büyüttükten sonra göç mevsimi ayrılıyorlar. Panoda bir değişiklik yapılacak vinçle indirilerek gerekli düzenlemeler yapılıyor. 260 kilogram ağırlığı olan panodaki yuvanın zarar görmemesi için alt kısmına özel aparat yaptırdık. Çünkü o yuva bizim göz bebeğimiz oldu." diye konuştu.

Bazen yakıt almak için değil leyleklerle fotoğraf çekilmek için iş yerine gelenlerin olduğuna dikkati çeken Çelik, şirketin ismini "leylekli petrol olarak değiştirin" diye teklifler de aldıklarını sözlerine ekledi.