Down Sendromlu bireylere misafirlerle bire bir iletişimde görev veren ilk otellerden olan Hilton İstanbul Bomonti, Down Sendromu Derneği (DSD) işbirliği ile 2015 yılında başlattığı "Mutfak Atölyeleri" projesini kitaplaştırdı. Lansmanı, Dünya Down Sendromu Günü olan 21 Mart'ta Cloud 34'te gerçekleşen "Lezzet+1 Yemek Atölyesi" kitabı, Down sendromlu bireylerin kendi yemeklerini pişirmelerine yardımcı olacak pratik tarifleri, görselli ve detaylı anlatımlarıyla dikkat çekiyor.

Açıldığı 2014 yılından bu yana Down Sendromu Derneği ile ortaklaşa pek çok projeye imza atan Hilton İstanbul Bomonti ile kurulduğu 2009 yılından beri gerçekleştirdiği öncü projelerle engelli insanların topluma tam katılımını sağlayan ve uluslararası alanda ödüller kazanan işlere imza atan Down Sendromu Derneği, 2015 yılında hayata geçirdiği ve Down Sendromlu gençlerin katılımcı olduğu "Mutfak Atölyeleri" projesini kitaplaştırdı. Down sendromlu bireylerin kendi yemeklerini pişirmelerine yardımcı olması amacıyla hazırlanan "Lezzet+1 Yemek Atölyesi" kitabının lansmanı ise 21 Mart Perşembe günü Hilton İstanbul Bomonti'nin gözde mekanı Cloud 34'te gerçekleşti.

Çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı lansmanda, Hilton İstanbul Bomonti Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Merve Seçkin proje hakkındaki duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Hilton markasının bir parçası olarak açıldığımız 2014 yılından beri, toplumun ihtiyaçlarına destek olacak projeler geliştirmek ve gönüllülük esasına dayalı projelerde yer almak temel hedeflerimiz arasında yer aldı. Hilton İstanbul Bomonti olarak bizler Down sendromlu bireyleri çalışma hayatında her daim destekleyen, otel operasyonlarımızda aktif görev almalarını sağlayan bir oteliz. Kapılarımızı açtığımız günden bu yana, Down Sendromu Derneği ile birlikte Down sendromlu bireylere faydasının olacağına inandığımız pek çok projeyi hayata geçirdik. Bunlardan biri de DSD Dans+1 by Hilton İstanbul Bomonti oldu. Bugün ise bambaşka bir heyecan yaşıyoruz. 2015 yılından beri üzerinde çalıştığımız ve bizim için manevi değeri oldukça yüksek olan Mutfak Atölyeleri projesinin amacına ulaştığının en somut kanıtı elimizde tuttuğumuz bu kitap. 2015-2017 döneminden iki yıllık bir çalışmayı kapsayan; tüm içeriğini, fotoğraf çekimlerini ve tasarımını büyük bir titizlikle hazırlandığımız 'Lezzet+1 Yemek Atölyesi' ile umuyoruz ki Down sendromlu bireylerimiz hiç kimseden yardım almadan mutfakta harikalar yaratacak ve yeteneklerini başka alanlarda da geliştirme fırsatı bulacaklar."

Down sendromlu bireylerin toplumla bütünleşen hayatlar kurması için çalıştıklarını dile getiren Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin "Lezzet+1 Yemek Atölyesi" kitabı hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:" Lezzet+1 Yemek Atölyeleri kitabı bu çalışmalarımızın önemli adımlarından bir tanesi.Umuyoruz ki bu çalışma Down sendromlu bireyler de dahil pek çok özel gereksinimli bireyin bağımsız yaşam süreçlerine ışık tutacak. Bu kitabı sadece bir yemek kitabı olarak görmemek, gençlere alışveriş yapmayı, para kullanmayı, toplu taşıma kullanmayı, kendi ihtiyaçlarını karşılamayı öğretmek ve kendi seçimlerini yapmaya teşvik etmek için bir eğitim aracı olarak görmek gerek. Aslında bu kitap büyük fotoğrafın ve hedefin bir parçası."

Ailelerin de bu kitaptan esinlenerek aynı yöntem ile bağımsız yaşamı destekleyecek yeni çalışmalar geliştirebileceklerini vurgulayan Down Sendromu Derneği Eğitim Koordinatörü ve Psikolog Selver Yolsever ise " 'Lezzet+1 Yemek Atölyesi' kitabı özel gereksinimli bireylerin mutfakta tek başlarına hareket etmelerini sağlayacak oldukça kıymetli bir kaynak oldu. Her tarif bireylerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlandı. Bu tür çalışmaların artması özel gereksinimli bireylerin bağımsızlaşmasına çok yardımcı olacak." dedi.

Hilton İstanbul Bomonti,DSD'nin iki uzman psikoloğu eşliğinde yürütülen "Mutfak Atölyeleri" projesinde, iki yıl boyunca her hafta 10 kadar Down Sendromlu bireye kendi mutfağında, Hilton şeflerinin yönetiminde mutfak becerilerini geliştirecek atölyeler verdi. Sene sonunda başarılı olan gençlere sertifikaları takdim edildi ve yiyecek/ içecek alanında kariyerlerine yön vermeleri sağlandı. Mutfak Atölyeleri projesinde bugüne kadar 20 öğrenci sertifika sahibi olurken, eğitimini tamamlayan öğrencilerden bir kısmı da iş hayatında kendine çoktan bir yol çizmeye başladı.

Kitap önerisi Hilton İstanbul Bomonti şeflerinden geldi

Down Sendromlu gençlerin Yiyecek & İçecek sektöründe iş bulmalarını sağlamak amacı taşıyan ve bir ön hazırlık eğitimi sunan "Mutfak Atölyeleri"nde eğitim veren Hilton İstanbul Bomonti şefleri, atölyeler esnasında katılımcı gençler için tarifleri daha anlaşılır kılmaya yarayacak minik dokümanlar hazırlamaya başladı. Tarifleri pratik yolla anlatan bu dokümanların kitaplaştırılması fikri ise Hilton İstanbul Bomonti şeflerinin önerisi ile gerçekleşti. Down Türkiye'nin uzman eğitmenleri tarafından kolay kullanım prensiplerine göre düzenlenen tarifler, daha geniş kitlelere ulaştırma hedefiyle kitaplaştırıldı.

"Lezzet+1 Yemek Atölyesi" sadece Down Sendromlu gençlerin faydalanması için değil; tanıtımlar ve adım adım detaylı tariflerin sağladığı kolaylıklar sayesinde diğer tüm özel gereksinimli bireylerin ve yemek yapmaya yeni başlayanların faydalanabileceği bir mutfağa giriş kitabı niteliğinde…