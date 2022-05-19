LG ürünlerinin temelinde erişilebilirlik yatıyor - Son Dakika
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LG ürünlerinin temelinde erişilebilirlik yatıyor

19.05.2022 10:35
LG ürünlerinin temelinde erişilebilirlik yatıyor

LG, tüm çözümlerinin mümkün olduğunca erişilebilir olmasını sağlamak için teknoloji ve tasarım bilgisinden yararlanmanın yanı sıra farklı özellikteki kullanıcılara danışarak gelişmiş ürünlerinin kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarıyor.

LG, tüm çözümlerinin mümkün olduğunca erişilebilir olmasını sağlamak için teknoloji ve tasarım bilgisinden yararlanmanın yanı sıra farklı özellikteki kullanıcılara danışarak gelişmiş ürünlerinin kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarıyor.

LG açıklamasına göre, şirketin tüketiciler için geliştirdiği yeniliklerinin temelini, şirketin, insanların yaşlarına, teknoloji anlayışlarına veya fiziksel olarak yaşadıkları zorluklara bakmaksızın hayatlarını iyileştirme sözü oluşturuyor.

Her yıl mayıs ayının üçüncü perşembe gününe denk gelen Küresel Erişilebilirlik Farkındalık Günü, 'kapsayıcı teknolojinin' önemi ve engeli olan tüketicilerin hayatlarında yaratabileceği olumlu fark hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir fırsat olarak görülüyor. LG'nin daha fazla erişilebilirliği teşvik ettiği ve koşulları ne olursa olsun tüm tüketicilerin son teknoloji ürünlerinin tüm rahatlığını ve değerini deneyimlemelerine olanak tanıdığı bazı yenilikçi yöntemleri öne çıkıyor.

Herkes için ev eğlencesi

Açıklamaya göre, LG, herkesin birinci sınıf ev eğlencesinden yararlanabilmesi gerektiğine inanıyor ve tüketicilerin önüne çıkabilecek engelleri azaltmak için yardımcı teknolojiler geliştiriyor. LG'nin TV serisi, görme engelliler için sesli rehberler ve işitme engelliler için altyazı desteği sunuyor.

Aynı zamanda, ses seviyesini ayarlamaktan içerik hizmetlerine erişmeye kadar tüm deneyimi kolaylaştırmak için Sihirli Uzaktan Kumanda aracılığıyla basitleştirilmiş kontrol (sesli komut desteği dahil) dahil olmak üzere çeşitli erişilebilirlik özellikleri sunuyor.

Ev işlerinde engelleri kaldırmak

Tüm LG çözümleri, tüm tüketicilere fayda sağlayabilecek yüksek kolaylıklar sunarken, bazı çözümlerse belirli dezavantajları olan kullanıcılar için özelleştirilmiş yardım sağlıyor. LG önden kapaklı çamaşır makinesinin altına ayrı bir şekilde oturmak üzere tasarlanmış mini bir çamaşır makinesi olan LG SideKick bunlardan biri olarak dikkati çekiyor.

Antrenman malzemeleri gibi sık yıkanması gereken küçük çamaşırlar için ideal olan SideKick aynı anda iki çamaşır yıkamayı mümkün kılıyor. SideKick ana çamaşır makinesinin boyunu yükselttiği için, çoğu kullanıcı için ön kapaktan çamaşır yükleme ve boşaltma işini daha zahmetsiz hale getiriyor.

Engelsiz çözümlere yönelik farklı sesler

Açıklamaya göre, LG, en geniş kullanıcı kitlesine erişilebilen ev aletleri geliştirmek için proaktif olarak müşterilerinden bilgi alıyor ve bu deneyime engelli tüketicileri dahil etmek için alanındaki uzmanlara danışıyor. 2013'ten beri LGE ABD'de, erişilebilirlik uzmanlarından, engelli vatandaşlar için çalışan kuruluşlarından ve hukuk firmalarından oluşan LG Erişilebilirlik Danışma Kurulu bulunuyor.

Konsey, yıllık toplantılar ve derinlemesine tartışmalar yoluyla, LG'nin en son teknolojisiyle sunduğu her şeyden daha fazla insanın yararlanmasını sağlayacak engelsiz çözümler oluşturmasına yardımcı oluyor.

LG geçen yıl Güney Kore'de erişilebilirlik uzmanlarından ve engelli danışma grubundan oluşan bir erişilebilirlik konseyi kurdu.

LG ve uzmanlar, şirket ürünlerinin erişilebilirliğini değerlendirecek bir ölçüm standardı oluşturmak amacıyla çalışıyor. Erişilebilirlik göstergesi başlangıçta LG TV'lerin, çamaşır makinelerinin, klimaların ve hava temizleyicilerinin erişilebilirliğini değerlendirmek için kullanılacak ve kısa süre sonra diğer ürün kategorileri izlenecek. Engellilerden oluşan danışma grubu, geliştirilmekte olan LG ürünlerini doğrudan deneyimleyip geri bildirimde bulunarak ölçüm standardının oluşturulmasına aktif olarak katılacak.

LG, tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kapsamlı yaklaşımıyla, günlük hayatı herkes için kolaylaştıran ince düşünülmüş yenilikler sunarak tüketici teknolojisi alanına daha fazla kapsayıcılık getirmeye yardımcı oluyor.

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Kaynak: AA

Engelli, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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