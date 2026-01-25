Libya, 20 Milyar Dolarlık Petrol Anlaşması İmzaladı

TRABLUS, 25 Ocak (Xinhua) -- Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Fransız TotalEnergies ve ABD'li ConocoPhillips ile 20 milyar ABD dolarını aşan yatırımları içeren bir petrol anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Dibeybe cumartesi günü resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın 25 yıllık bir geliştirme sözleşmesi olduğunu belirtti.

Anlaşma ile Libya Waha Petrol Şirketi'nin üretim kapasitesinin günlük 850 bin varile çıkarılmasının hedeflendiği ve ülkenin net gelirinin 376 milyar doları aşmasının beklendiği kaydedildi.

Dibeybe ayrıca, ABD merkezli Chevron ile bir mutabakat zaptı, Mısır Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı ile de bir işbirliği mutabakatı imzalandığını belirtti ancak ayrıntı paylaşmadı.

İmza töreni, cumartesi günü başkent Trablus'ta başlayan ve uluslararası ile yerel şirketlerin katılım sağladığı 4. Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi.

Petrol ve doğalgaz ihracatı Libya'nın başlıca gelir kaynağı olmayı sürdürse de sektör son yıllarda iç çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle çeşitli aksamalarla karşı karşıya kaldı.