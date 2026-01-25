Libya, 20 Milyar Dolarlık Petrol Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Libya, 20 Milyar Dolarlık Petrol Anlaşması İmzaladı

Libya, 20 Milyar Dolarlık Petrol Anlaşması İmzaladı
25.01.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Dibeybe, TotalEnergies ve ConocoPhillips ile 25 yıllık bir petrol anlaşması yaptıklarını duyurdu.

TRABLUS, 25 Ocak (Xinhua) -- Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Fransız TotalEnergies ve ABD'li ConocoPhillips ile 20 milyar ABD dolarını aşan yatırımları içeren bir petrol anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Dibeybe cumartesi günü resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın 25 yıllık bir geliştirme sözleşmesi olduğunu belirtti.

Anlaşma ile Libya Waha Petrol Şirketi'nin üretim kapasitesinin günlük 850 bin varile çıkarılmasının hedeflendiği ve ülkenin net gelirinin 376 milyar doları aşmasının beklendiği kaydedildi.

Dibeybe ayrıca, ABD merkezli Chevron ile bir mutabakat zaptı, Mısır Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı ile de bir işbirliği mutabakatı imzalandığını belirtti ancak ayrıntı paylaşmadı.

İmza töreni, cumartesi günü başkent Trablus'ta başlayan ve uluslararası ile yerel şirketlerin katılım sağladığı 4. Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi.

Petrol ve doğalgaz ihracatı Libya'nın başlıca gelir kaynağı olmayı sürdürse de sektör son yıllarda iç çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle çeşitli aksamalarla karşı karşıya kaldı.

Kaynak: Xinhua

Dibeybe, Ekonomi, Enerji, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya, 20 Milyar Dolarlık Petrol Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Trump “Grönland“ mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
09:41
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
09:06
Savaş çanları çalıyor Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
08:40
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 13:06:12. #7.11#
SON DAKİKA: Libya, 20 Milyar Dolarlık Petrol Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.