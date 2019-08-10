Son Dakika Haberleri: Libya'da Birleşmiş Milletler konvoyuna bombalı saldırı: 3 ölü 9 yaralı
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Libya'da Birleşmiş Milletler konvoyuna bombalı saldırı: 3 ölü 9 yaralı

6 dakika önce

Libya’nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, en az 9 kişi yaralandı

Libya'da Birleşmiş Milletler konvoyuna bombalı saldırı: 3 ölü 9 yaralı, System.String[]
Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bingazi kentinin doğusunda Ticaret ve Kalkınma Bankası ile bir alışveriş merkezi arasında yer alan otoparkta bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 Birleşmiş Milletler çalışanı kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
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Bingazi, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:51 
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