Libya'da Birleşmiş Milletler konvoyuna bombalı saldırı: 3 ölü 9 yaralı
6 dakika önce
Libya’nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, en az 9 kişi yaralandı
Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bingazi kentinin doğusunda Ticaret ve Kalkınma Bankası ile bir alışveriş merkezi arasında yer alan otoparkta bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 Birleşmiş Milletler çalışanı kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:51
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