Libya'da Hafter güçlerinin elinden kurtarılan işçi ile annesinin buluşması göz yaşarttı - Son Dakika

Libya'da Hafter güçlerinin elinden kurtarılan işçi ile annesinin buluşması göz yaşarttı

11.10.2020 16:03
Libya'da Hafter güçlerinin elinden kurtarılan işçi ile annesinin buluşması göz yaşarttı, System.String[]

LİBYA'da, Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk işçi Yusuf Gürün (35), ailesine kavuştu.

LİBYA'da, Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk işçi Yusuf Gürün (35), ailesine kavuştu. 8 ay alıkonulduktan sonra bugün memleketi Adana'nın Karaisalı ilçesine gelen Gürün'ün, annesi Ayşegül Gürün (70) ile sarılması duygu dolu anlar yaşattı.

Karaisalı ilçesi Selampınar Mahallesi'nde annesi Ayşegül Gürün ile yaşayan Yusuf Gürün, Libya'nın Sirte şehrinde bir Türk lokantasında çalışmak üzere 4 Ekim 2019 tarihinde ülkeden ayrıldı. Lokantada garsonluk yapan ve bekar olan Gürün, 9 Şubat 2020'de Hafter güçleri tarafından alıkonularak Bingazi şehrinde götürüldü. Burada tutsak edilen ve işkencelere maruz bırakılan Gürün, Misrata Başkonsolosluğu ve İHH İnsani Yardım Vakfı ve Misrata Kızılay Şubesi koordinasyonu ile önceki gün kurtarıldı. Dün gece hava yolu ile Türkiye'ye giriş yapan Gürün, bugün memleketi Adana'nın Karaisalı ilçesine geldi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADIEvine gelen Gürün'ü, annesi Ayşegül Gürün, kardeşleri ve yeğenleri karşıladı. Bir senedir evlat özlemiyle yanıp tutuşan, hasretle yolunu gözleyen Ayşegül Gürün, oğluna kavuşmanın sevinciyle gözyaşlarına boğuldu. Dualar ettiğini belirten anne Gürün, oğlunu kurtaranlara teşekkür etti.Çalıştıkları sırada bir anda alıkonulduklarını anlatan Yusuf Gürün, "Ne olduğunu zaten biz de anlamadık. İşkenceler, dayaklar hangisi anlatayım? 'Anlatılmaz yaşanır' derler ya işte orada olup yaşamak lazım. Gözümüzü karartıp çıktık. Yine yakalandık. Hücrelerde yattık. 6 ay, 7 ay bir cehennemdi. Hele o son 5 gün, o daha farklı bir olay" dedi."Kurtarılmayı bekliyor muydunuz" sorusuna "Mümkün değil" diyerek cevap veren Gürün, "Misrata Başkonsolosu Gürken beyden, İHH İnsani Yardım Vakfı Koordinatörü Taner beyden ve Misrata Kızılay Şubesi ve bulduğu insanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.ÇARESİZ KALIRSAM YİNE GİDERİMYusuf Gürün, imkansızlardan dolayı Libya'ya çalışmaya gittiğini anlattı. Çaresiz kalırsa yine gideceğini dile getiren Gürün, şöyle devam etti: "Benim ihtiyacım olmasa zaten gitmezdim ki. Temiz bir sayfa açmak için gittim zaten ama o da olmadı, nasip değilmiş. Ben gittim, hazır kazandığımızı da elimizden aldılar. Çalıştığımızı da alamadık. Yoksa ben para göndermiş olsam, bu ev daha farklı olurdu. Alamadım ben, paramı da alamadım. Zaten 4 ay çalıştım, doğru dürüst para alamadım, tutuklandım."'YUSUM NERELERDESİN DİYE AĞLADIM'Bir sene oğlunu göremeyen ve hasret çektiğini belirten Ayşegül Gürün, şöyle konuştu: "Ağladım, ağladım 'Yusufum nerelerdesin' diye. 'Yusufcuk kuşu gelirdi, Yusuf'um mu geliyor, haber mi var?' derdim. Gözümün yaşları Adana'ya yol olurdu yavrum. Allah kimseye göstermesin. Allah kimsenin çoluğuna çocuğuna, soyuna sülalesine göstermesin bu acıları. Şeker hastası oldum, tansiyon hastası oldum. Çok şükür, elhamdülillah."

Ailesiyle hasret gideren Yusuf Gürün, daha sonra iş aramaya başlayacağını, geçim sıkıntısı çektiklerini dile getirdi.


Libya'da Hafter güçlerinin elinden kurtarılan işçi ile annesinin buluşması göz yaşarttı
Libya'da Hafter güçlerinin elinden kurtarılan işçi ile annesinin buluşması göz yaşarttı
Libya'da Hafter güçlerinin elinden kurtarılan işçi ile annesinin buluşması göz yaşarttı
Libya'da Hafter güçlerinin elinden kurtarılan işçi ile annesinin buluşması göz yaşarttı
Libya'da Hafter güçlerinin elinden kurtarılan işçi ile annesinin buluşması göz yaşarttı

Halife Hafter, Libya, Gürün, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Libya'da Hafter güçlerinin elinden kurtarılan işçi ile annesinin buluşması göz yaşarttı - Son Dakika

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