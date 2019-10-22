Son Dakika Haberleri: Libya'da Hafter güçlerinin saldırısında 3 çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Libya'da Hafter güçlerinin saldırısında 3 çocuk hayatını kaybetti

Libya'da Hafter güçlerinin saldırısında 3 çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a düzenlediği havan saldırısında 3 çocuk yaşamını yitirdi.

Libya'da Hafter güçlerinin saldırısında 3 çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a düzenlediği havan saldırısında 3 çocuk yaşamını yitirdi.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki Salahaddin bölgesinde sivil yerleşim alanını hedef aldığı belirtildi. Havan saldırısı sonucu bir evde bulunan 3 çocuk hayatını kaybetti.

Açıklamada, Hafter güçlerinin eş zamanlı olarak Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na da hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Hafter'e bağlı savaş uçaklarının geçen hafta Trablus'un Fernac bölgesindeki sivil alanlara rastgele düzenlediği saldırılar sonucu da 3 küçük kız kardeş yaşamını yitirmiş, anne ve bir erkek kardeş ise yaralanmıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:26 Kaynak: AA
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