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Libya'da 'Kaddaficiler' neden 'eski düşmanları' Halife Hafter tarafına geçiyor?
7 saat önce
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile General Halife Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu arasındaki savaş şiddetlenirken, eski lider Muammer Kaddafi yanlılarının kimi destekleyeceği konusu önem kazandı. Peki Kaddafi yanlıları neden Halife Hafter'e katılmasının sebepleri neler?
Libya'da Fayiz es-Serrac'ın başkanlık yaptığı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu arasındaki savaş şiddetlenirken, eski lider Muammer Kaddafi yanlılarının kimi destekleyeceği konusu önem kazandı.
Libya'daki çatışma ve uzlaşma süreçlerinin dinamiklerini yakından takip eden, Floransa'daki Avrupa Üniversitesi Enstitüsü'nde araştırmacı profesör Virginie Collombier Le Monde gazetesine verdiği röportajda Kaddafi taraftarlarının nasıl bir yol izlediğini anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:19
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