Libya'da Misrata kenti Hafter'e karşı seferberlik ilan etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da Misrata kenti Hafter'e karşı seferberlik ilan etti - Son Dakika

Libya'da Misrata kenti Hafter'e karşı seferberlik ilan etti

6 saat önce

Libya'daki Misrata Belediye Meclisi, başkent Trablus'u Halife Hafter güçlerine karşı savunmak için seferberlik ilan etti.

Libya'da Misrata kenti Hafter'e karşı seferberlik ilan etti, System.String[]

Libya'daki Misrata Belediye Meclisi, başkent Trablus'u Halife Hafter güçlerine karşı savunmak için seferberlik ilan etti.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonu basın merkezinin yayımladığı, Misrata Belediye Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Misrata kenti, Hafter'e karşı tüm imkanlarını ve ağırlığını devletin tasarrufuna sunarak seferberlik ilan etmiştir" denildi.

Misrata kentinde OHAL Odası oluşturulduğu ve tüm imkan ve güçlerinin Hafter'in Trablus'a yönelik "belirleyici savaş" adını verdiği operasyona karşı kullanılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu OHAL Odası'nda Misrata Belediye Meclisi, askeri, güvenlik ve sivil kurumlardan üyelerin yanı sıra kentteki çeşitli STK'lardan ve iş adamlarından temsilcilerin bulunduğu vurgulandı.

Libya'nın doğusunda gayrimeşru silah zoruyla yönetimi ele geçirmeye çalışan emekli asker Halife Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

General Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.

Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın intiharı akılları karıştırdı: Doğru mu yalan mı?
Türkiye'den KKTC Geçitkale Havalimanı'na ilk İHA havalandı Meteoroloji'den uyarı geldi! Sabah ve gece saatlerinde sis olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım

Son Dakika Haberleri
09:20 Apartman boşluğundan gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
09:20 160 yıllık Saray Çamaşırhanesi restore ediliyor - Son Dakika
09:20 Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
09:20 Gaziantep'te zorla uyuşturucu kullandırıp gasp yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
09:17 Bursa'da yoğun sis etkili oldu - Son Dakika
08:40 Tosuncuk Mehmet Aydın'ın intiharı akılları karıştırdı: Doğru mu yalan mı? - Son Dakika
08:34 Türkiye'den KKTC Geçitkale Havalimanı'na ilk İHA havalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 09:26:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'da Misrata kenti Hafter'e karşı seferberlik ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]